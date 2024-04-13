Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова — Finance.ua

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова, Фото: 24tv.ua

Прийнято вважати, що електромобілі підходять лише для пересування містом. Однак авто з електродвигуном підійде і для далеких поїздок, що значно зекономить кошти, порівняно з бензиновим та дизельним транспортом.

Про це пише «Телеграф».

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У виданні зазначають, що розрахунки засновані на середніх показниках і можуть залежати від особливостей авто, витрати палива чи енергії, вартості пального або електроенергії тощо.

Експерти стверджують, що заправляти електромобіль на 25−30% дешевше, ніж найекономніше дизельне авто.

Скільки коштує дорога з Києва до Львова

Відстань від Києва до Львова по трасі Е40 становить близько 542 км.

Бензинове авто

Для розрахунку візьмемо одну з найпопулярніших моделей авто Renault Duster. Він витрачає близько 8,4 літра бензину на 100 км. Вартість бензину А-95 станом на сьогодні складає 54,15 грн за літр.

Скільки літрів бензину знадобиться для подорожі: 542 км * 8,4 л/100 км = 45,468 літра. Далі розрахуємо загальну вартість бензину: 45,468 л * 54,15 грн/л = 2457,57 грн.

Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на бензиновому Renault Duster з бензином А-95 за ціною 54,15 грн за літр складе приблизно 2457,57 грн.

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Дизельний автомобіль

Для розрахунку взяли середньостатистичний дизельний автомобіль Skoda Octavia 2.0 TDI.

Вартість дизелю сьогодні — 54,45 грн.

Авто витрачає близько 7,2 літра на 100 км.

Скільки літрів дизельного палива знадобиться: 542 км * 7,2 л/100 км = 39,104 літра. Далі розрахуємо загальну вартість дизельного пального: 39,104 л * 54,45 грн/л = 2118,27 грн.

Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на дизельній Skoda Octavia складає приблизно 2118,27 грн.

Електричний автомобіль

Вартість пересування електрокаром найважче розрахувати, адже тут все залежить від рівня споживання електрики, швидкості зарядки, об'єму батареї і вартості 1 кВт заряджання.

Тому для розрахунку взяли середні показники.

Найбільш вигідно заряджати електроавто вдома. У такому випадку 1 кВт електроенергії коштуватиме 2,64 гривні.

Звичайно, середньостатистичний електрокар не зможе подолати шлях від Києва до Львова на одному заряді.

Проте існують винятки. Kia EV9 у найрозкішнішій комплектації має запас ходу 540 км і батарею 99,8 кВт-год. Цього також не вистачить, адже до нуля розряджати ризиковано — потрібно буде підзарядити електрокар на кілька десятків відсотків.

Якщо електрокар повністю зарядили вдома: 100 кВт-год (ємність батареї) помножимо на вартість електроенергії 2,64 грн/кВт. Виходить 264 гривні.

Десь посеред шляху електрокар необхідно буде знову зарядити хоча б на третину (адже розряджати повністю не рекомендується).

У середньому на заправках вартість 1 кВт зарядки електрокара коштує близько 13 гривень (ціни залежать від мережі станцій та регіону).

Цифру 13 треба помножити на 33 кВт — 429 гривень.

Як бачимо, заряджатись на публічних станціях дорого (хоча і набагато швидше), але все одно шлях виходить набагато дешевшим — 693 гривні, тобто у 3,5 раза вигідніше, ніж бензиновим авто.

Якщо ж у вашого електрокара менша ємність батареї, підзаряджатись потрібно буде частіше, відповідно ви витратите на зарядку більше.

Отже, вартість подорожі з Києва до Львова на електромобілі складає приблизно 693 гривні.

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