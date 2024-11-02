Apple тестує технологію моніторингу рівня цукру в крові — Finance.ua

Apple тестує технологію моніторингу рівня цукру в крові Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

Apple тестує технологію моніторингу рівня цукру в крові

Компанія Apple проводила тестування програми Blood Sugar для моніторингу рівня цукру в крові з використанням неінвазивного методу. Це новий продукт для боротьби з загрозою діабету.

Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg.

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З початку 2024 року Apple секретно проводила тестування нового застосунку на обраних співробітниках.

Як тестували програму

У планах компанії немає випуску окремої програми, проте вона може з часом інтегрувати технологію в майбутні продукти для здоров’я, включаючи неінвазивний трекер рівня глюкози, який вона розробляє більше десяти років.

Для участі у програмі вибрали співробітників із підтвердженим станом переддіабету. Іншими словами, наразі вони не хворіють на діабет, але можуть мати ризик розвитку діабету 2 типу.

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У рамках тестування вони активно відстежували рівень цукру в крові за допомогою різних пристроїв, доступних на ринку, а потім реєстрували зміни рівня глюкози у відповідь на споживання їжі.

Вплив продуктів на рівень цукру

Ідея програми полягає в тому, щоб показати споживачам, як певні продукти можуть впливати на рівень цукру в крові, щоб надихнути на зміни харчових звичок, які могли б запобігти діабету.

Наприклад, якщо користувачі реєстрували, що вони їли пасту на обід і що рівень цукру в них різко підвищився, їм могли сказати припинити їсти пасту або перейти на білок.

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Наразі тестування програми призупинено, тому що Apple зосередилася на інших продуктах для здоров’я.

Марк Гурман вважає контроль рівня цукру в крові і харчові щоденники двома важливими напрямками, які Apple розвиватиме надалі.

Також аналітик нагадує, що зараз у Apple Health немає функції щоденного запису продуктів, які є у більшості конкурентів.

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Тестування, яке проводила компанія, безпосередньо не пов’язане з проєктом безін’єкційного моніторингу рівня цукру в крові.

Неінвазивна перевірка є однією з найамбітніших ініціатив Apple у галузі охорони здоров’я.

Ідея полягає в тому, щоб аналізувати кров людини без проколів шкіри — це потенційно новаторський прогрес у боротьбі з діабетом.

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