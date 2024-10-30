Apple Intelligence з’явиться в ЄС у квітні 2025 року — Finance.ua

Apple Intelligence з’явиться в ЄС у квітні 2025 року Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Apple Intelligence з’явиться в ЄС у квітні 2025 року

Компанія Apple не буде поспішати з розширенням географії свого ШІ-сервісу. Після запуску в США Apple Intelligence спочатку дебютують у грудні в інших англомовних країнах, а в країнах ЄС він з’явиться тільки наступної весни.

Сервіс підтримуватиме локальні мови країн і запропонує майже повний набір функцій, поліпшену Siri та інтеграцію з ChatGPT.

Apple офіційно оголосила, що її сервіс Apple Intelligence стане доступний користувачам у Європейському союзі з квітня 2025 року, повідомляє видання TechCrunch. Раніше передбачалося, що технічні правила ЄС, а саме закон «Про цифрові ринки» Європейського союзу (DMA), обмежить запуск технології в регіоні.

«Цієї весни функції Apple Intelligence почнуть розгортатися для користувачів iPhone та iPad в ЄС. Серед них будуть Writing Tools, Genmoji, оновлена Siri з поліпшеним розумінням мови, інтеграція з ChatGPT і багато іншого», — заявляється в пресрелізі компанії.

Наразі, з виходом iOS 18.1, Apple почала поступово впроваджувати функції штучного інтелекту для останніх моделей iPhone, iPad і Mac. Коли Apple Intelligence вперше був представлений на конференції розробників WWDC у червні, компанія попереджала, що функції впроваджуватимуться повільно і на першому етапі будуть доступні тільки американською англійською мовою. Це все ще залишається актуальним, і для використання сервісу користувацькі пристрої мають бути налаштовані саме на цю мову. Якщо ж Apple ID прив’язаний до європейської адреси, доступ до сервісу на iPhone зараз неможливий.

При цьому власники Mac в Європі вже можуть випробувати деякі функції Apple Intelligence. Якщо у користувача є Mac з чипом M 1 або новіше, досить змінити мову системи на американський варіант англійської мови, щоб активувати сервіс. Імовірно, ця можливість пов’язана з тим, що Apple визнана серед інших великих платформ основним посередником між бізнес-користувачами та споживачами в рамках DMA, але тільки щодо пристроїв iOS, iPadOS, App Store і Safari. macOS під дію цих правил не потрапляє.

Apple також підтвердила, що найближчим часом планує розширити мовну підтримку. Уже в грудні 2024 року буде додано локалізовану англійську версію для Австралії, Канади, Ірландії, Нової Зеландії, Південної Африки та Великої Британії, а протягом 2025 року сервіс стане доступним ще дванадцятьма мовами, включно з французькою, німецькою, італійською, португальською та іспанською.

Єдиною функцією, яка, за попередніми даними, не буде доступна в ЄС, виявиться «Зведення повідомлень». Детальніших коментарів з цього приводу Applе поки що не дала.

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