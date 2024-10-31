Apple представила міні-ПК Mac mini — Finance.ua

Apple представила міні-ПК Mac mini Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Новинка є прямим наступником торішнього Mac mini з M 2 . Вона має оновлений ультракомпактний дизайн, що нагадує Mac Studio, але з набагато меншими розмірами — всього 12.7 см (5 дюймів) з кожного боку. Висота становить 5 см, а важить пристрій 670 г з чипом M 4 та 730 г з чипом M 4 Pro.

На передній панелі Mac mini знаходяться два порти USB-C і роз’єм для навушників, а ззаду розташовані три порти Thunderbolt (Thunderbolt 4 у версії з M 4 , Thunderbolt 5 у версії з M 4 Pro), один HDMI, один порт Gigabit Ethernet (з можливістю апгрейду до 10 Гбіт/с) та роз’єм для підключення живлення. Також пристрій підтримує бездротові підключення Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Чип M 4 Pro представлений у двох конфігураціях: базова з 12-ядерним CPU та 16-ядерним GPU, більш просунута з 14-ядерним CPU та 20-ядерним GPU (оновлення за $200). Стандартний чип M 4 пропонує 10 ядер CPU та 10 ядер GPU.

Максимальна конфігурація Mac mini включає до 64 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті та до 8 ТБ флеш-пам'яті для версії з M 4 Pro. Пристрій постачається з операційною системою macOS Sequoia та підтримкою Apple Intelligence.

Вартість нового Mac mini на базі M 4 починається від $599 за версію із 16/256 ГБ пам’яті. Mac mini з процесором M 4 Pro стартує від $1399 за варіант із 24/512 ГБ пам’яті. Постачання розпочнеться 8 листопада.

iLenta За матеріалами:

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