Apple розширить лінійку iPad новим «бюджетником» у 2025 році — Finance.ua
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Apple розширить лінійку iPad новим «бюджетником» у 2025 році

Технології&Авто
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Apple розширить лінійку iPad новим «бюджетником» у 2025 році
Apple розширить лінійку iPad новим «бюджетником» у 2025 році
За даними Марка Гурмана з Bloomberg, Apple працює над новим «дешевим» iPad 11-го покоління, який, ймовірно, буде випущений навесні 2025 року.
Модель матиме той самий дизайн, що й поточна версія, утім отримає «приріст швидкості». Вартість нинішнього «бюджетника» у лінійці iPad стартує від $350 — припускають, що новий отримає ту саму ціну.
Останніми місяцями Apple працювала над оновленням всієї лінійки iPad, стартувавши з випуску нового iPad Pro з M4, iPad Air з 12,9-дюймовим екраном та нещодавно випущеного iPad mini з підтримкою Apple Pencil. «Новачок» у лінійці mini практично не отримав оновлень в порівнянні з попередником, за винятком чипа Apple A17 Pro, який дозволить планшету підтримувати опції Apple Intelligence.
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Окрім «бюджетника» Apple готує новий iPad Pro з чипом M5 — за даними Гурмана, його можуть випустити наприкінці 2025 року чи початку 2026-го.
Щодо решти пристроїв, то на початку 2025 року очікуємо нові iPhone SE та Apple Watch, тоді як, ймовірно, вже сьогодні компанія покаже нові Mac — 24-дюймовий iMac з M4 початкового рівня, дві версії оновленого Mac mini (з базовим чипом і M4 Pro), а також новий 16-дюймовий MacBook Pro M4.
За матеріалами:
ITC.ua
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