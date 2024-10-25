Apple може припинити виробництво Vision Pro до кінця 2024 року — продажі не виправдали очікувань Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Apple може припинити виробництво Vision Pro до кінця 2024 року — продажі не виправдали очікувань

Компанія Apple може повністю припинити виробництво гарнітури змішаної реальності Vision Pro до кінця 2024 року через низький попит на пристрій.

За даними видання The Information, компанія вже суттєво скоротила виробництво компонентів для Vision Pro на початку літа. Зараз на складах Apple зберігається достатня кількість пристроїв для задоволення попиту до наступного року.

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Постачальники виготовили комплектуючі для 500 000−600 000 гарнітур. Деякі заводи зупинили виробництво деталей ще в травні через песимістичні прогнози продажів від Apple. У складських приміщеннях досі зберігаються десятки тисяч невикористаних компонентів.

Китайська компанія Luxshare, яка збирає Vision Pro, отримала від Apple повідомлення про можливе згортання виробництва в листопаді. Зараз підприємство випускає майже тисячу пристроїв на день, що вдвічі менше від пікових показників.

Apple також призупинила розробку другого покоління Vision Pro щонайменше на рік. Натомість компанія зосередилася на створенні бюджетної версії гарнітури. Виробники планують випустити 4 мільйони таких пристроїв за весь життєвий цикл продукту. Цікаво, що Apple зменшила план виробництва вдвічі порівняно з оригінальною Vision Pro, що вказує на ще нижчі очікування від продажів бюджетної моделі.

Попри зупинку роботи над Vision Pro другого покоління, компанія може випустити проміжне оновлення з мінімальними змінами дизайну та новим процесором. Це дозволить використати надлишкові компоненти із ланцюга постачання.

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