Apple працює над новими Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 і Magic Keyboard — Finance.ua

Apple працює над новими Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 і Magic Keyboard Вчора 23:24 — Фондовий ринок

Apple працює над новими Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 і Magic Keyboard

Apple може незабаром випустити нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad, згідно з кодом, знайденим у версії iOS 18.1 кандидатів на реліз від співробітника MacRumors Аарона Перріса.

Є посилання на нову Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 та кілька Magic Keyboards, які включатимуть версії з Touch ID та цифровими клавіатурами, а також моделі без них.

Хоча в iOS 18.1 немає інформації про те, чого очікувати від цих пристроїв, ми очікуємо, що вони будуть оновлені портами USB-C. Apple оновлює всі свої пристрої, щоб замінити Lightning на USB-C, і всі ці аксесуари наразі використовують Lightning для зарядки. Apple також може змінити місце розташування порту на Magic Mouse, оскільки порт Lightning, розташований на нижній частині пристрою, вже давно є об’єктом насмішок.

Ймовірно, ми побачимо, як Apple представить нові Magic Mouse, Magic Trackpad і Magic Keyboard разом із новими моделями Mac на базі M 4 . Чутки свідчать, що Apple планує випустити версії M 4 для MacBook Pro, Mac mini та iMac десь у кінці жовтня.

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