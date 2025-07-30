Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя) — Finance.ua
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Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя)

Технології&Авто
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Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя)
Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя)
Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили по 10 найпопулярніших моделей таких авто (HEV та PHEV разом) у трьох сегментах: внутрішній ринок, імпорт вживаних авто та продажі нових легковиків. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

У цій частині нашого авторинку — «Гібриди» не наймасовіший товар, їхня частка лише 2%. Проте це все ж не нуль, тим більше якщо зібрати дані про угоди купівлі-продажу за пів року.
Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя)
Лідирує тут Toyota RAV4 — цілих 949 перепродажів за шість місяців. Високі позиції утримує також Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) і класичний гібрид Prius.
ТОП-10: Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 та Volvo XC90

Імпорт вживаних авто

Які гібридні легковики популярні в Україні (дані за 1 півріччя)
У сегменті вживаних авто, що прибули із-за кордону, список очолює Toyota Prius. З невеликим відривом за цією моделлю Ford Fusion, американська версія Mondeo, який може бути як самозарядним гібридом HEV (версія Hybryd), так і гібридом з підзарядкою від зовнішнього джерела, що дає автономний хід близько 30−40 км (версія Energi). Також варто відзначити, що зростає попит на KIA Niro і Ford Escape — гібриди, які чудово зарекомендували себе в США і тепер знаходять нове життя в Україні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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