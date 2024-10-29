Apple повернулася до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї завдяки випуску iPhone 16 — Finance.ua

Apple повернулася до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї завдяки випуску iPhone 16 Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Apple повернулася до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї завдяки випуску iPhone 16

Американська компанія Apple знову увійшла до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї в третьому кварталі, чому сприяв запуск iPhone 16, повідомляє International Data Corporation (IDC). Проте темпи її зростання, як і раніше, відстають від внутрішнього конкурента Huawei.

Китай залишається найбільшим і найбільш конкурентним ринком смартфонів у світі, заявляв виконавчий директор Apple Тім Кук. Apple і Huawei перебувають у напруженій боротьбі з того часу, як китайський техногігант випустив свій смартфон Mate 60 минулого року.

За даними IDC, місцевий бренд Vivo посів перше місце з 18,6% частки китайського ринку в третьому кварталі та зростанням поставок у річному обчисленні на 21,5%.

У третьому кварталі Apple посіла друге місце за часткою ринку. За цей період технологічний гігант зайняв 15,6% китайського ринку, що нижче за 16,1% у третьому кварталі минулого року. Компанія очікує, що майбутні акції та очікуваний запуск Apple Intelligence будуть стимулювати майбутній попит.

Huawei відстала від Apple на третьому місці з часткою ринку 15,3%, показали дані IDC. Проте постачання смартфонів компанії в Китаї зросли на 42% у річному обчисленні. Очікується, що запуск першого у світі телефону з трьома складаними екранами ще більше підштовхне розвиток ринку складаних пристроїв.

Xiaomi та Honor опинилися на четвертому та пʼятому місцях відповідно.

Згідно з попередніми даними Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, загалом постачання смартфонів у Китаї зросло на 3,2% у річному обчисленні, до 68,8 млн одиниць у третьому кварталі. Це четвертий квартал зростання поспіль, спричинений сплеском оновлень пристроїв на тлі відкладеного попиту.

Контекст

У другому кварталі Apple витіснили з пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї через посилення конкуренції з боку місцевих брендів. У другому кварталі 2024 року частка iPhone у Китаї скоротилася з 16% до 14%. Загалом Apple відвантажила 9,7 млн смартфонів і посіла шосте місце за цим показником. У другому кварталі минулого року компанія була на третьому місці.

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Восени Apple вдалося збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% за перші три тижні порівняно з минулою моделлю за той самий період 2023 року, свідчать дані Counterpoint Research. Це стало позитивним сигналом для пристрою, який намагається завоювати популярність на найбільшому в світі ринку смартфонів. iPhone 16 дебютував у вересні і поки що перевершує свого попередника за продажами. Також споживачі продовжують купувати дорожчі моделі: продажі моделей iPhone 16 Pro і Pro Max зросли на 44% порівняно з торішніми моделями.

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