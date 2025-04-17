Адміністрація Трампа дозволила суддям відмовляти мігрантам в притулку без слухань — Finance.ua

Адміністрація Трампа дозволила суддям відмовляти мігрантам в притулку без слухань Сьогодні 18:10 — Світ

Адміністрація Трампа дозволила суддям відмовляти мігрантам в притулку без слухань

Мін’юст США уповноважив імміграційних суддів негайно закривати справи і відмовляти у наданні притулку мігрантам, чиї заявки, на їхню думку, навряд чи будуть прийняті. Прискорені рішення обійдуть звичайний процес слухання, який зазвичай займає роки.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на директиву Мін’юсту, яка набула чинності 11 квітня.

Зазначається, що тепер судді уповноважені закривати «юридично безнадійні» справи без проведення слухань. Це позбавить деяких людей, які заявляють про переслідування у країнах походження, можливості викласти свої аргументи в суді.

Виконувачка обов’язків директора Виконавчого офісу імміграційного розгляду Міністерства юстиції США Сірсі Оуен у службовій записці зазначила, що у Виконавчому офісі з розгляду імміграційних справ (EOIR) перебувають майже чотири мільйони справ.

З огляду на ситуацію, в документі зазначається, що судді мають «вживати усіх відповідних заходів для негайного вирішення справ, які не мають юридичних підстав для захисту від депортації чи надання притулку».

NYT зазначає, що нова політика неминуче призведе до того, що судді будуть видавати накази про депортацію до повного проведення слухань по суті, під час яких заявники на притулок зможуть детально викласти обставини своєї справи.

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Імміграційні судді мають повноваження вирішувати, чи може іммігрант залишатися в США, чи його слід депортувати. Судді є працівниками Мін’юсту, а не федеральних судів, тому від них очікується дотримання політики відомства.

Щоб претендувати на отримання притулку, заявник повинен переконати суддю, що якщо він повернеться на батьківщину, він буде під загрозою травмування або смерті через свою расу, релігію, національність, політичні погляди чи приналежність до певної соціальної групи.

Меморандум також уточнює, що слухання по суті необхідне лише у разі наявності фактичних суперечностей у справі. Якщо ж усі обставини не оскаржуються, але заява юридично неспроможна, проведення слухання не передбачене жодною чинною нормою.

Останніми роками кількість справ у імміграційних судах зросла, оскільки кількість людей, які перетинають кордон, різко зросла. Багато мігрантів, які подали заяви про надання притулку, справді втекли від переслідувань і можуть мати вагомі докази. Але інші прибули здебільшого з економічних чи особистих причин, а не щоб уникнути переслідувань, і все одно подали прохання про надання притулку, знаючи, що тривалий судовий процес дозволить їм залишатися у США принаймні кілька років, навіть якщо їх прохання зрештою буде відхилено.

Станом на початок цього року по всій країні було близько 700 імміграційних суддів, кожен з яких може розглядати від 500 до 700 справ на рік. Як зазначає NYT, це занадто мало, щоб досягти прогресу у розгляді майже чотирьох мільйонів справ, які зараз перебувають на розгляді в імміграційних судах. Близько двох мільйонів з них стосуються заяв про надання притулку.

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Нагадаємо, Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

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