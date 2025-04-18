У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією — Finance.ua
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У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією

Світ
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У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією
У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією
У березні 2025 року найвищий річний рівень інфляції у Євросоюзі зафіксували у Румунії — 5,1%.
Про це повідомляє Євростат.
Двома іншими державами-членами ЄС з високою інфляцією виявились Угорщина (4,8%) та Польща (4,4%). Найнижчими значеннями змогли похвалитися Франція (0,9%), Данія (1,4%) та Люксембург (1,5%).
У єврозоні річний рівень інфляції сягнув першого місяця весни 2,2%. У лютому він становив 2,3%, а рік тому — 2,4%.
У другій половині березня Євростат повідомляв, що найнижчої інфляції в країнах ЄС досягли Франція, Ірландія та Фінляндія, а в Угорщині, Румунії та Естонії вона досягла найвищих значень.
Нагадаємо, у Національному банку зафіксували зростання цін: продукти, послуги, пальне — все дорожчає. Але очікується поступове уповільнення інфляції. У лютому споживча інфляція очікувано зросла до 13,4% р/р. За оцінками регулятора, зростання інфляції тривало й у березні.
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