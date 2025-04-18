У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією — Finance.ua

У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією Сьогодні 07:06 — Світ

У Євросоюзі назвали країну із найвищою інфляцією

У березні 2025 року найвищий річний рівень інфляції у Євросоюзі зафіксували у Румунії — 5,1%.

Про це повідомляє Євростат

Двома іншими державами-членами ЄС з високою інфляцією виявились Угорщина (4,8%) та Польща (4,4%). Найнижчими значеннями змогли похвалитися Франція (0,9%), Данія (1,4%) та Люксембург (1,5%).

У єврозоні річний рівень інфляції сягнув першого місяця весни 2,2%. У лютому він становив 2,3%, а рік тому — 2,4%.

У другій половині березня Євростат повідомляв, що найнижчої інфляції в країнах ЄС досягли Франція, Ірландія та Фінляндія, а в Угорщині, Румунії та Естонії вона досягла найвищих значень.

Нагадаємо, у Національному банку зафіксували зростання цін: продукти, послуги, пальне — все дорожчає. Але очікується поступове уповільнення інфляції. У лютому споживча інфляція очікувано зросла до 13,4% р/р. За оцінками регулятора, зростання інфляції тривало й у березні.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.