63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування — Finance.ua

63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування Сьогодні 18:00

63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування

63% респондентів, опитаних у квітні на замовлення АТ «НСТУ» для програми «Новий відлік», вважають, що в Україні за час повномасштабного вторгнення рф зріс рівень корупції. 24% вважають, що він не змінився, 5% — що зменшився, а 9% респондентів важко дати оцінку.

Про це свідчать результати опитування для «Нового відліку», надані Суспільному.

Значимо більше, ніж серед населення загалом, думка про зростання корупції поширена у селах: там цей показник становить 72%.

Згідно відповідей респондентів, можна виокремити три основні групи чинників, що вплинули на збільшення рівня корупції:

безкарність корупціонерів,

неефективність відповідних органів

та побутова корупція.

Основними причинами зростання корупції називають:

безкарність корупціонерів (77%),

неефективність антикорупційних органів (53%),

неефективність силових органів (50%)

та судової системи (49%).

Замикають список причин такі, як бездіяльність громадян (26%) та громадських організацій (22%), а також побутова корупція (35%).

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Безкарність корупціонерів значимо частіше обирають старша вікова група та великі міста:

так, цю причину частіше називали респонденти віком 45−55 р. (81%) та 56−70 р. (82%), ніж молодь 18−34 р. (70%)

а також частіше міста з населенням 50 тис+ (86%), ніж села (72%) та міста з населенням 50 тис- (63%).

Люди з вищою освітою значимо частіше схильні називати більше причин росту корупції, ніж люди з іншим рівнем.

Відповідальність за поширеність корупції

Найчастіше за корупцію відповідальними вважають державні структури:

Верховну Раду (53%),

силові структури (51%),

судову систему (50%),

антикорупційні органи та організації (49%).

Місцеву владу відповідальною обирають 44% респондентів, громадян України — 40%, Кабмін — 38%, Офіс президента — 37%, президента — 36%.

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Люди з вищою освітою значимо частіше схильні називати більше осіб або організацій, відповідальних за поширеність корупції в Україні, ніж люди з іншим рівнем.

Можливі кроки для боротьби з корупцією на найвищому рівні

Найчастіше респонденти для подолання корупції доцільними обирають карально-обмежувальні заходи:

посилити кримінальну відповідальність до пожиттєвого терміну (60% респондентів),

запровадити конфіскацію майна найближчих родичів корупціонерів (57%),

обмежити бізнес державних посадовців після звільнення з органів державної влади (45%).

Реформаційно-освітні заходи обираються респондентами в наступному порядку:

реформувати антикорупційні органи (45%),

пропагувати нетерпимість до корупції в суспільстві (38%),

запросити іноземних суддів для роботи в Україні (33%).

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Люди віком 56−70 р. значимо частіше, ніж всі респонденти, обирають доцільними пожиттєве покарання — 68% проти 60% на рівні України в цілому, конфіскацію майна найближчих родичів — 65% проти 57% відповідно, пропагування в суспільстві нетерпимості до корупції — 45% проти 38% відповідно.

Перспектива поліпшення ситуації з корупцією протягом наступного року

Респонденти радше песимістично оцінюють можливість поліпшення ситуації з корупцією протягом наступного року:

67% вважає, що ситуація не покращиться,

19% — що покращиться,

важко відповісти 15% респондентів.

Молодь трохи позитивніше дивиться на це питання: 27% вірять в зміни на краще, коли серед населення в цілому таких 19%.

Люди з вищою освітою частіше, ніж люди без такої, вважають, що ситуація не покращиться: 71% людей з вищою освітою проти 63% без неї.

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