63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування — Finance.ua
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63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування

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63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування
63% вважають, що під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень корупції — опитування
63% респондентів, опитаних у квітні на замовлення АТ «НСТУ» для програми «Новий відлік», вважають, що в Україні за час повномасштабного вторгнення рф зріс рівень корупції. 24% вважають, що він не змінився, 5% — що зменшився, а 9% респондентів важко дати оцінку.
Про це свідчать результати опитування для «Нового відліку», надані Суспільному.
Значимо більше, ніж серед населення загалом, думка про зростання корупції поширена у селах: там цей показник становить 72%.
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Згідно відповідей респондентів, можна виокремити три основні групи чинників, що вплинули на збільшення рівня корупції:
  • безкарність корупціонерів,
  • неефективність відповідних органів
  • та побутова корупція.
Основними причинами зростання корупції називають:
  • безкарність корупціонерів (77%),
  • неефективність антикорупційних органів (53%),
  • неефективність силових органів (50%)
  • та судової системи (49%).
Замикають список причин такі, як бездіяльність громадян (26%) та громадських організацій (22%), а також побутова корупція (35%).
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Безкарність корупціонерів значимо частіше обирають старша вікова група та великі міста:
  • так, цю причину частіше називали респонденти віком 45−55 р. (81%) та 56−70 р. (82%), ніж молодь 18−34 р. (70%)
  • а також частіше міста з населенням 50 тис+ (86%), ніж села (72%) та міста з населенням 50 тис- (63%).
Люди з вищою освітою значимо частіше схильні називати більше причин росту корупції, ніж люди з іншим рівнем.

Відповідальність за поширеність корупції

Найчастіше за корупцію відповідальними вважають державні структури:
  • Верховну Раду (53%),
  • силові структури (51%),
  • судову систему (50%),
  • антикорупційні органи та організації (49%).
Місцеву владу відповідальною обирають 44% респондентів, громадян України — 40%, Кабмін — 38%, Офіс президента — 37%, президента — 36%.
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Люди з вищою освітою значимо частіше схильні називати більше осіб або організацій, відповідальних за поширеність корупції в Україні, ніж люди з іншим рівнем.

Можливі кроки для боротьби з корупцією на найвищому рівні

Найчастіше респонденти для подолання корупції доцільними обирають карально-обмежувальні заходи:
  • посилити кримінальну відповідальність до пожиттєвого терміну (60% респондентів),
  • запровадити конфіскацію майна найближчих родичів корупціонерів (57%),
  • обмежити бізнес державних посадовців після звільнення з органів державної влади (45%).
Реформаційно-освітні заходи обираються респондентами в наступному порядку:
  • реформувати антикорупційні органи (45%),
  • пропагувати нетерпимість до корупції в суспільстві (38%),
  • запросити іноземних суддів для роботи в Україні (33%).
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Люди віком 56−70 р. значимо частіше, ніж всі респонденти, обирають доцільними пожиттєве покарання — 68% проти 60% на рівні України в цілому, конфіскацію майна найближчих родичів — 65% проти 57% відповідно, пропагування в суспільстві нетерпимості до корупції — 45% проти 38% відповідно.

Перспектива поліпшення ситуації з корупцією протягом наступного року

Респонденти радше песимістично оцінюють можливість поліпшення ситуації з корупцією протягом наступного року:
  • 67% вважає, що ситуація не покращиться,
  • 19% — що покращиться,
  • важко відповісти 15% респондентів.
Молодь трохи позитивніше дивиться на це питання: 27% вірять в зміни на краще, коли серед населення в цілому таких 19%.
Люди з вищою освітою частіше, ніж люди без такої, вважають, що ситуація не покращиться: 71% людей з вищою освітою проти 63% без неї.
За матеріалами:
suspilne.media
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