НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка) — Finance.ua
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НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка)

Кримінал
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НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка)
НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка)
Найнижчий рівень корупції в Україні в 2023 році виявлено у прифронтових областях, а також у Кіровоградський, Житомирській та Івано-Франківській областях.
Про це свідчить інфографіка Національного агентства із запобігання корупції. У ній вказано кількість записів про корупцію у реєстрі корупціонерів.
Інфографіка: НАЗК
Інфографіка: НАЗК
«Найнижчий рівень корупції фіксується в областях, де точаться бойові дії. Серед регіонів, що працюють у тилу найменше корупціонерів протягом 2023 року виявилося у Кіровоградський, Житомирській та Івано-Франківській областях», — йдеться у повідомленні.
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При цьому, йдеться про досить суттєву різницю, адже в областях з мінімальною корупцією її рівень у три рази нижчий, ніж у сусідніх областях.
Найбільше ж записів щодо корупційних діянь у реєстрі мають Львівська, Київська, Дніпропетровська та Одеська області.
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Нагадаємо, більше половини українців (55%) хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це буде довго, дотримуються 42% українців.
Україні як державі-кандидатці на вступ до Євросоюзу треба тверезо сприймати обсяг задач у питанні протидії корупції. Водночас у ЄС вважають, що Україна подолала чверть марафону боротьби з корупцією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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