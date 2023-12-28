НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка) — Finance.ua

НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка) Сьогодні 20:20 — Кримінал

НАЗК назвало області України із найнижчим рівнем корупції (інфографіка)

Найнижчий рівень корупції в Україні в 2023 році виявлено у прифронтових областях, а також у Кіровоградський, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Про це свідчить інфографіка Національного агентства із запобігання корупції. У ній вказано кількість записів про корупцію у реєстрі корупціонерів.

Інфографіка: НАЗК

«Найнижчий рівень корупції фіксується в областях, де точаться бойові дії. Серед регіонів, що працюють у тилу найменше корупціонерів протягом 2023 року виявилося у Кіровоградський, Житомирській та Івано-Франківській областях», — йдеться у повідомленні.

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При цьому, йдеться про досить суттєву різницю, адже в областях з мінімальною корупцією її рівень у три рази нижчий, ніж у сусідніх областях.

Найбільше ж записів щодо корупційних діянь у реєстрі мають Львівська, Київська, Дніпропетровська та Одеська області.

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Нагадаємо, більше половини українців (55%) хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це буде довго, дотримуються 42% українців.

Україні як державі-кандидатці на вступ до Євросоюзу треба тверезо сприймати обсяг задач у питанні протидії корупції. Водночас у ЄС вважають , що Україна подолала чверть марафону боротьби з корупцією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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