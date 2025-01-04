18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига» — Finance.ua
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18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига»

Казна та Політика
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18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига»
18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига»
Більше ніж 50 тисяч 18-річних українців вже отримали по 908 гривень на придбання книг завдяки державній програмі «єКнига».
Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Умови програми

Кошти у рамках програми можна використати для купівлі паперових, електронних або аудіокниг українською мовою.
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Виплати діятимуть упродовж трьох місяців з моменту нарахування й доступні для використання в книгарнях або на онлайн-платформах, що долучилися до проєкту.

Як скористатися програмою

Щоб скористатися програмою «єКнига», необхідно:
  • встановити застосунок «Дія» на смартфон;
  • відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картки» в одному з банків-учасників;
  • подати заявку через застосунок «Дія».
Програма спрямована на популяризацію читання серед молоді та підтримку українського книжкового ринку.
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Нагадаємо, при розрахунку житлових субсидій одноразова допомога «Зимова єПідтримка» та виплати за програмою «Національний кешбек» не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримувати кешбек за свої покупки.
За матеріалами:
Finance.ua
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