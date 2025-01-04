18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига» — Finance.ua

18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига»
Більше ніж 50 тисяч 18-річних українців вже отримали по 908 гривень на придбання книг завдяки державній програмі «єКнига».
Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.
Умови програми
Кошти у рамках програми можна використати для купівлі паперових, електронних або аудіокниг українською мовою.
Виплати діятимуть упродовж трьох місяців з моменту нарахування й доступні для використання в книгарнях або на онлайн-платформах, що долучилися до проєкту.
Як скористатися програмою
Щоб скористатися програмою «єКнига», необхідно:
- встановити застосунок «Дія» на смартфон;
- відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картки» в одному з банків-учасників;
- подати заявку через застосунок «Дія».
Програма спрямована на популяризацію читання серед молоді та підтримку українського книжкового ринку.
Нагадаємо, при розрахунку житлових субсидій одноразова допомога «Зимова єПідтримка» та виплати за програмою «Національний кешбек» не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримувати кешбек за свої покупки.
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