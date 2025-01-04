18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига» — Finance.ua

18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига» Сьогодні 19:21 — Казна та Політика

18-річні українці отримали виплати на придбання книг у межах програми «єКнига»

Більше ніж 50 тисяч 18-річних українців вже отримали по 908 гривень на придбання книг завдяки державній програмі «єКнига».

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Умови програми

Кошти у рамках програми можна використати для купівлі паперових, електронних або аудіокниг українською мовою.

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Виплати діятимуть упродовж трьох місяців з моменту нарахування й доступні для використання в книгарнях або на онлайн-платформах, що долучилися до проєкту.

Як скористатися програмою

Щоб скористатися програмою «єКнига», необхідно:

встановити застосунок «Дія» на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картки» в одному з банків-учасників;

подати заявку через застосунок «Дія».

Програма спрямована на популяризацію читання серед молоді та підтримку українського книжкового ринку.

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Нагадаємо, при розрахунку житлових субсидій одноразова допомога «Зимова єПідтримка» та виплати за програмою «Національний кешбек» не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримувати кешбек за свої покупки.

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