10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував додаткове оподаткування банків — Finance.ua

10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував додаткове оподаткування банків Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував додаткове оподаткування банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готує законопроєкт про додаткове оподаткування банків, кошти від якого підуть на армію.

Про це повідомив у коментарі Українському Радіо голова комітету Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

За словами парламентарія, протягом останніх трьох років українські банки збільшують прибутки на отриманні відсотків та державних цінних паперів.

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«Передусім це депозитні сертифікати Національного банку — це такі цінні папери, які НБУ розміщує в комерційних банках, тобто продає їм, і комерційні банки за них отримують відсотки. Ці цінні папери абсолютно безризикові - вони високоліквідні й за них сплачується непоганий відсоток. Наприклад, якщо говорити про овернайти, то це 20%, якщо тримісячні - то це приблизно облікова ставка Нацбанку, тобто 22−25%», — зазначає Гетманцев.

Він пояснив, що йдеться про необхідність для НБУ вилучати грошову масу з обігу й таким чином впливати на інфляційні процеси. Така регуляторна дія НБУ призводить до того, що комерційні банки отримують надприбуток. Наприклад, у першому півріччі цей «чистий» відсотковий прибуток становив 93 млрд гривень.

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«У цьому зв’язку виникла ідея, що треба на такий економічно немотивований прибуток запровадити додатковий податок. Цей податок введений в інших країнах світу, наприклад в Італії, Чехії, Литві, проте ми пішли за спрощеною схемою Іспанії, яка практично буква в букву запровадила податок для банківських установ на їхні надприбутки», — заявив Гетманцев.

За його словами, цей податок є тимчасовим і запроваджуватиметься на три роки, а гроші з нього підуть на армію.

«Ми розрахували, що близько 10 млрд гривень отримає наступного року армія від цього податку», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

Фінансовий комітет Верховної Ради готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року;

співзасновник monobank Олег Гороховський різко розкритикував пропозицію профільного комітету Верховної Ради запровадити додатковий податок на «надприбутки» банків за умов нинішньої рекордно високої частки держави в банківській системі.



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