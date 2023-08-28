Гороховський розкритикував ідею додаткового податку на банки — Finance.ua
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Гороховський розкритикував ідею додаткового податку на банки

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Гороховський розкритикував ідею додаткового податку на банки
Гороховський розкритикував ідею додаткового податку на банки, www.epravda.com.ua
Співвласник monobank Олег Гороховський різко розкритикував пропозицію профільного комітету Верховної Ради запровадити додатковий податок на «надприбутки» банків за умов нинішньої рекордно високої частки держави в банківській системі.
Про це він написав у соцмережах.
«Тобто держава збирається наповнити бюджет, запроваджуючи додатковий податок на свій прибуток, який і так цілком дістається державі», — написав він у соцмережах.
За його словами, частка держбанків у банківському секторі України становить 53%, частка держбанків у «надприбутках» банків — 70%, і основний прибуток держбанки отримують від розміщень у депозитні сертифікати НБУ та ОВДП.
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«Давайте введемо ще спеціальний податок на прибуток Привату, який заробляє 48% прибутку банківської системи, та спеціальний податок за доступ до бабусь для Ощада. Люблю наших політиків! Коли йдеться про популізм, то в цьому вони можуть дати фору будь-кому», — зазначив Гороховський.
Він уточнив, що monobank за прибутком не входить до першої десятки банків, тому йому від такої пропозиції додаткового податку «не дуже сумно», але «за державу прикро».Гороховський також додав, що пропозиція запровадити додатковий податок на чистий процентний дохід банків призведе до пропорційного збільшення ними ставок за кредитами.
Про що йдеться? Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готує законопроєкт про тимчасове, на кілька років, додаткове оподаткування чистих відсоткових доходів на рівні 5% з 1 січня 2024 року. За словами голови фінкомітету Данила Гетманцева, головною мотивацією нововведення є потреба в додатковому фінансуванні видатків на оборону, законопроєкт уже готовий, і після консультацій із Мінфіном, НБУ, профільними асоціаціями та Офісом президента його внесуть до Верховної Ради.
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