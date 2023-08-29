В НБУ аналізують проєкт закону щодо податку на процентний прибуток банків — Finance.ua

В НБУ аналізують проєкт закону щодо податку на процентний прибуток банків Сьогодні 15:47

В НБУ аналізують проєкт закону щодо податку на процентний прибуток банків

Регулятор наразі аналізує законопроєкт «Щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків».

Про це повідомили NV у пресслужбі Національного банку України,

«Крім того, маючи розуміння, що відповідна дискусія може виникнути в українському суспільстві, профільні служби НБУ, за дорученням Голови Національного банку, упродовж останнього місяця провели багатосторонній аналіз світового досвіду оподаткування «надприбутків» банків.

Наразі Національний банк фіналізує офіційну позицію щодо пропозиції введення податку на чистий процентний дохід банків з урахуванням аналізу світового досвіду й наданого проєкту закону та планує найближчим часом її оприлюднити", — повідомили в НБУ.

Що про це відомо

Нагадаємо, народні депутати України розробили проєкт закону про введення додаткового податку в розмірі 5% на процентні «надприбутки» банків. Ймовірно, додаткове оподаткування запрацює вже з 2024 року.

Остаточна концепція ще не визначена, однак парламентарі розглядають два базових варіанти — з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків. Ефект для держбюджету — 10 млрд грн на рік, розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Співзасновник monobank Олег Гороховський вже розкритикував пропозицію профільного комітету Верховної Ради запровадити додатковий податок на «надприбутки» банків за умов нинішньої рекордно високої частки держави в банківській системі.

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