10 актуальних вакансій для HR-фахівців — Finance.ua

10 актуальних вакансій для HR-фахівців
HR-фахівці є сполучною ланкою між працівниками і керівництвом компанії. Завдяки ефективній роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.
Експерти порталу budni.robota.ua створили добірку вакансій для HR-фахівців.
Керівник з компенсацій та пільг у «Копійочка»
На роботу в Івано-Франківську запрошують кандидата з управлінським досвідом від 2-х років у сфері C&B у компаніях з чисельністю персоналу від 2 000 (перевага — ритейл); досвідом впровадження функції C&B, технологій та інструментів HR, зокрема, HR-аналітики; глибоким розумінням сучасних підходів до компенсацій та пільг; аналітичним та системним мисленням; навичками ефективної комунікації; впевненого користувача ПК: MS Office (Excel, PowerPoint, Power BI).
HR-асистент з онбордингу у «Мартін»
Будівельна компанія запрошує на роботу в Києві фахівця, який відповідатиме за організацію адаптації нових співробітників, включаючи підготовку матеріалів для онбордингу та забезпечення доступу до внутрішніх ресурсів.
Серед завдань: координація співпраці між новими працівниками та відділами, а також моніторинг процесу адаптації та збір зворотного зв’язку.
Менеджер з персоналу у «Житомирський м’ясокомбінат»
На посаду розглядають кандидатів з вищою освітою; успішним досвідом роботи на позиції рекрутера — від 2-х років; знанням методів пошуку та підбору персоналу.
Серед обов’язків: пошук та підбір персоналу; планування та проведення телефонних та первинних співбесід; проведення та контроль адаптаційних заходів; підготовка звітності з підбору персоналу; ведення бази даних кандидатів та формування резерву; моніторинг і аналіз ринку праці, аналітика ефективності каналів пошуку.
HR Generalist у Symbol
Роздрібна компанія, що представляє на ринку України магазини одягу, взуття та аксесуарів відомих luxury брендів для жінок, чоловіків та дітей, запрошує приєднатися до команди фахівця з досвідом роботи від 3-х років на посаді HR Generalist, HRBP; який розуміється на HR-технологіях/метриках, впровадженні CRM/ATS-систем; досвід роботи в напрямку Retail або E-commerce буде перевагою. Пропонуються, зокрема, медичне страхування та корпоративні обіди коштом компанії.
Фахівець з підбору персоналу в «Запоріжсталь»
Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає фахівця на підприємство групи — «Запоріжсталь» на віддалений формат роботи.
Потрібно забезпечувати підбір персоналу на відкриті вакансії компанії (переважно робітничі спеціальності); проводити первинні телефонні співбесіди з кандидатами; працювати з соціальними мережами та пошуковими сайтами; вести базу кандидатів.
Роботодавець у вакансії зазначає, що досвід роботи бажаний, але не є обов’язковою вимогою, пропонується навчання та підтримка для новачків.
Фахівець із супроводження зовнішнього навчання у Farmak
Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Майбутнім працівникам пропонується: офіційне працевлаштування з першого дня; вчасна виплата зарплати та регулярний перегляд її рівня; виплата премій за виконання цільових показників; оплачувана відпустка; безкоштовне медичне страхування (комплексні медогляди, консультації лікарів, купівля ліків, амбулаторна допомога, підтримка психолога); сучасне обладнання та програмне забезпечення для ефективної роботи.
Рекрутер у МХП
Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій пропонує приєднатися до команди. Шукають фахівця з досвідом роботи на аналогічній посаді від 1-го року, який готовий працювати з вакансіями рівня Mass, Expert.
Потрібно: здійснювати супровід повного циклу процесу підбору персоналу, а також пошук та залучення кандидатів згідно з потребами; працювати з job-сайтами, соціальними мережами та іншими джерелами пошуку персоналу; формувати зовнішній кадровий резерв; аналізувати ринок праці та умови конкурентів; відповідати за якість зібраної інформації та своєчасність фіксування її у відповідних системах найму персоналу.
Помічник HR-менеджера у Dnipro-M
Анонсовані завдання: пошук та підбір персоналу (публікація вакансій на job-сайтах, проведення телефонних інтерв’ю та онлайн-співбесід); онбординг та адаптація нових співробітників; залучення до HR-проєктів.
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