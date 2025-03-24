10 актуальних вакансій для HR-фахівців — Finance.ua
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10 актуальних вакансій для HR-фахівців

Особисті фінанси
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10 актуальних вакансій для HR-фахівців
10 актуальних вакансій для HR-фахівців
HR-фахівці є сполучною ланкою між працівниками і керівництвом компанії. Завдяки ефективній роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.
Експерти порталу budni.robota.ua створили добірку вакансій для HR-фахівців.

Керівник з компенсацій та пільг у «Копійочка»

На роботу в Івано-Франківську запрошують кандидата з управлінським досвідом від 2-х років у сфері C&B у компаніях з чисельністю персоналу від 2 000 (перевага — ритейл); досвідом впровадження функції C&B, технологій та інструментів HR, зокрема, HR-аналітики; глибоким розумінням сучасних підходів до компенсацій та пільг; аналітичним та системним мисленням; навичками ефективної комунікації; впевненого користувача ПК: MS Office (Excel, PowerPoint, Power BI).

HR-асистент з онбордингу у «Мартін»

Будівельна компанія запрошує на роботу в Києві фахівця, який відповідатиме за організацію адаптації нових співробітників, включаючи підготовку матеріалів для онбордингу та забезпечення доступу до внутрішніх ресурсів.
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Серед завдань: координація співпраці між новими працівниками та відділами, а також моніторинг процесу адаптації та збір зворотного зв’язку.

Менеджер з персоналу у «Житомирський м’ясокомбінат»

На посаду розглядають кандидатів з вищою освітою; успішним досвідом роботи на позиції рекрутера — від 2-х років; знанням методів пошуку та підбору персоналу.
Серед обов’язків: пошук та підбір персоналу; планування та проведення телефонних та первинних співбесід; проведення та контроль адаптаційних заходів; підготовка звітності з підбору персоналу; ведення бази даних кандидатів та формування резерву; моніторинг і аналіз ринку праці, аналітика ефективності каналів пошуку.

HR Generalist у Symbol

Роздрібна компанія, що представляє на ринку України магазини одягу, взуття та аксесуарів відомих luxury брендів для жінок, чоловіків та дітей, запрошує приєднатися до команди фахівця з досвідом роботи від 3-х років на посаді HR Generalist, HRBP; який розуміється на HR-технологіях/метриках, впровадженні CRM/ATS-систем; досвід роботи в напрямку Retail або E-commerce буде перевагою. Пропонуються, зокрема, медичне страхування та корпоративні обіди коштом компанії.
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Фахівець з підбору персоналу в «Запоріжсталь»

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає фахівця на підприємство групи — «Запоріжсталь» на віддалений формат роботи.
Потрібно забезпечувати підбір персоналу на відкриті вакансії компанії (переважно робітничі спеціальності); проводити первинні телефонні співбесіди з кандидатами; працювати з соціальними мережами та пошуковими сайтами; вести базу кандидатів.
Роботодавець у вакансії зазначає, що досвід роботи бажаний, але не є обов’язковою вимогою, пропонується навчання та підтримка для новачків.

Фахівець із супроводження зовнішнього навчання у Farmak

Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Майбутнім працівникам пропонується: офіційне працевлаштування з першого дня; вчасна виплата зарплати та регулярний перегляд її рівня; виплата премій за виконання цільових показників; оплачувана відпустка; безкоштовне медичне страхування (комплексні медогляди, консультації лікарів, купівля ліків, амбулаторна допомога, підтримка психолога); сучасне обладнання та програмне забезпечення для ефективної роботи.
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Рекрутер у МХП

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій пропонує приєднатися до команди. Шукають фахівця з досвідом роботи на аналогічній посаді від 1-го року, який готовий працювати з вакансіями рівня Mass, Expert.
Потрібно: здійснювати супровід повного циклу процесу підбору персоналу, а також пошук та залучення кандидатів згідно з потребами; працювати з job-сайтами, соціальними мережами та іншими джерелами пошуку персоналу; формувати зовнішній кадровий резерв; аналізувати ринок праці та умови конкурентів; відповідати за якість зібраної інформації та своєчасність фіксування її у відповідних системах найму персоналу.

Помічник HR-менеджера у Dnipro-M

Анонсовані завдання: пошук та підбір персоналу (публікація вакансій на job-сайтах, проведення телефонних інтерв’ю та онлайн-співбесід); онбординг та адаптація нових співробітників; залучення до HR-проєктів.
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Пропонується, серед іншого, можливість скористатися програмою лояльності від компанії WOG та OKKO (знижки на паливо та продукцію); розвинути професійні та особисті якості в «Академії корпоративної освіти»; кешбек 30% від покупки продукції компанії; безлімітна кава-брек, чай, фрукти, смаколики; трансфер до і від метро Т. Шевченка.

Молодший фахівець/фахівчиня з підтримки проєктів HR (програма стажування) у Carlsberg Ukraine

Компанія оголошує про запуск оплачуваної програми стажування і запрошує студентів 3−6 курсів розпочати кар’єру. Мета програми — надати молодим талановитим фахівцям можливість отримати практичний досвід у сфері FMCG, розвинути свою експертизу в напрямку управління персоналом і почати робити перші кроки до побудови успішної кар’єри.
Серед вимог: навчання за спеціальністю «Менеджмент», «Управління персоналом»; вільне володіння англійською мовою; готовність працювати в офісі та віддалено 7 годин на день.
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HRD у Zakaz.ua

Український сервіс, що надає послуги замовлення та кур’єрської доставки товарів з відомих ­мар­ке­тів, в пошуку проактивного та досвідченого HRD.
Для роботодавця важливі: сильні менеджерські якості, досвід роботи на посаді HRD у структурних компаніях зі штатом 200+ співробітників; досвід керування HR-командою від 10 осіб; глибоке знання всіх HR-процесів, здатність керувати широким спектром пріоритетів з кількома цілями та завданнями; володіння принципами планування та управління HR-бюджетом, розробкою та розрахунком KPI.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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