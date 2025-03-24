10 актуальних вакансій для HR-фахівців — Finance.ua

10 актуальних вакансій для HR-фахівців Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

10 актуальних вакансій для HR-фахівців

HR-фахівці є сполучною ланкою між працівниками і керівництвом компанії. Завдяки ефективній роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.

Експерти порталу budni.robota.ua створили добірку вакансій для HR-фахівців.

На роботу в Івано-Франківську запрошують кандидата з управлінським досвідом від 2-х років у сфері C&B у компаніях з чисельністю персоналу від 2 000 (перевага — ритейл); досвідом впровадження функції C&B, технологій та інструментів HR, зокрема, HR-аналітики; глибоким розумінням сучасних підходів до компенсацій та пільг; аналітичним та системним мисленням; навичками ефективної комунікації; впевненого користувача ПК: MS Office (Excel, PowerPoint, Power BI).

Будівельна компанія запрошує на роботу в Києві фахівця, який відповідатиме за організацію адаптації нових співробітників, включаючи підготовку матеріалів для онбордингу та забезпечення доступу до внутрішніх ресурсів.

Серед завдань: координація співпраці між новими працівниками та відділами, а також моніторинг процесу адаптації та збір зворотного зв’язку.

На посаду розглядають кандидатів з вищою освітою; успішним досвідом роботи на позиції рекрутера — від 2-х років; знанням методів пошуку та підбору персоналу.

Серед обов’язків: пошук та підбір персоналу; планування та проведення телефонних та первинних співбесід; проведення та контроль адаптаційних заходів; підготовка звітності з підбору персоналу; ведення бази даних кандидатів та формування резерву; моніторинг і аналіз ринку праці, аналітика ефективності каналів пошуку.

Роздрібна компанія, що представляє на ринку України магазини одягу, взуття та аксесуарів відомих luxury брендів для жінок, чоловіків та дітей, запрошує приєднатися до команди фахівця з досвідом роботи від 3-х років на посаді HR Generalist, HRBP; який розуміється на HR-технологіях/метриках, впровадженні CRM/ATS-систем; досвід роботи в напрямку Retail або E-commerce буде перевагою. Пропонуються, зокрема, медичне страхування та корпоративні обіди коштом компанії.

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Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає фахівця на підприємство групи — «Запоріжсталь» на віддалений формат роботи.

Потрібно забезпечувати підбір персоналу на відкриті вакансії компанії (переважно робітничі спеціальності); проводити первинні телефонні співбесіди з кандидатами; працювати з соціальними мережами та пошуковими сайтами; вести базу кандидатів.

Роботодавець у вакансії зазначає, що досвід роботи бажаний, але не є обов’язковою вимогою, пропонується навчання та підтримка для новачків.

Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Майбутнім працівникам пропонується: офіційне працевлаштування з першого дня; вчасна виплата зарплати та регулярний перегляд її рівня; виплата премій за виконання цільових показників; оплачувана відпустка; безкоштовне медичне страхування (комплексні медогляди, консультації лікарів, купівля ліків, амбулаторна допомога, підтримка психолога); сучасне обладнання та програмне забезпечення для ефективної роботи.

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Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій пропонує приєднатися до команди. Шукають фахівця з досвідом роботи на аналогічній посаді від 1-го року, який готовий працювати з вакансіями рівня Mass, Expert.

Потрібно: здійснювати супровід повного циклу процесу підбору персоналу, а також пошук та залучення кандидатів згідно з потребами; працювати з job-сайтами, соціальними мережами та іншими джерелами пошуку персоналу; формувати зовнішній кадровий резерв; аналізувати ринок праці та умови конкурентів; відповідати за якість зібраної інформації та своєчасність фіксування її у відповідних системах найму персоналу.

Анонсовані завдання: пошук та підбір персоналу (публікація вакансій на job-сайтах, проведення телефонних інтерв’ю та онлайн-співбесід); онбординг та адаптація нових співробітників; залучення до HR-проєктів.

Пропонується, серед іншого, можливість скористатися програмою лояльності від компанії WOG та OKKO (знижки на паливо та продукцію); розвинути професійні та особисті якості в «Академії корпоративної освіти»; кешбек 30% від покупки продукції компанії; безлімітна кава-брек, чай, фрукти, смаколики; трансфер до і від метро Т. Шевченка.

Компанія оголошує про запуск оплачуваної програми стажування і запрошує студентів 3−6 курсів розпочати кар’єру. Мета програми — надати молодим талановитим фахівцям можливість отримати практичний досвід у сфері FMCG, розвинути свою експертизу в напрямку управління персоналом і почати робити перші кроки до побудови успішної кар’єри.

Серед вимог: навчання за спеціальністю «Менеджмент», «Управління персоналом»; вільне володіння англійською мовою; готовність працювати в офісі та віддалено 7 годин на день.

Український сервіс, що надає послуги замовлення та кур’єрської доставки товарів з відомих ­мар­ке­тів, в пошуку проактивного та досвідченого HRD.

Для роботодавця важливі: сильні менеджерські якості, досвід роботи на посаді HRD у структурних компаніях зі штатом 200+ співробітників; досвід керування HR-командою від 10 осіб; глибоке знання всіх HR-процесів, здатність керувати широким спектром пріоритетів з кількома цілями та завданнями; володіння принципами планування та управління HR-бюджетом, розробкою та розрахунком KPI.

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