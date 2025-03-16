За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці

Особисті фінанси
11
За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці
За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці, Фото: freepik
У лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, та все ще була дуже високою. Усі ключові показники — кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції — наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

У яких вакансіях найбільша конкуренція

Зокрема, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій.
Читайте також
Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.
Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.
Читайте також
Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:
  • на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;
  • з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;
  • робітничих професій: порізчик, свердлувальник.
Нагадаємо, через три роки після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93%. У лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems