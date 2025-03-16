За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці — Finance.ua

За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці, Фото: freepik

У лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, та все ще була дуже високою. Усі ключові показники — кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції — наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

У яких вакансіях найбільша конкуренція

Зокрема, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій.

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Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.

Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.

Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:

на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;

з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;

робітничих професій: порізчик, свердлувальник.

Нагадаємо, через три роки після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93%. У лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.

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