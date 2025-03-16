За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці — Finance.ua

За які вакансії найбільша конкуренція на українському ринку праці
У лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, та все ще була дуже високою. Усі ключові показники — кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції — наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
У яких вакансіях найбільша конкуренція
Зокрема, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій.
Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.
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Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.
Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.
Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:
- на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;
- з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;
- робітничих професій: порізчик, свердлувальник.
Нагадаємо, через три роки після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93%. У лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.
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