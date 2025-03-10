ТОП-10 «стильних» вакансій: підбірка роботи в українських fashion-брендах — Finance.ua

ТОП-10 «стильних» вакансій: підбірка роботи в українських fashion-брендах Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

ТОП-10 «стильних» вакансій: підбірка роботи в українських fashion-брендах

Якщо ви мрієте працювати в компанії, яку знають в усьому світі та створювати стильні речі, тоді підбірка вакансій в українських fashion-брендах на work.ua саме для вас.

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у FROLOV

FROLOV — український бренд, відомий корсетними виробами, ручною вишивкою та couture-to-wear дизайном. Образи FROLOV приміряють Бейонсе, Дуа Ліпа, Дженіфер Лопес, Кайлі Міноуг, Сабріна Карпентер, Гвен Стефані та інші.

Компанія запрошує майстра з ручної вишивки на проєктну роботу. Шукають кандидата, який володіє різними техніками ручної вишивки та вміє працювати з кристалами, бісером, лелітками й мереживом. Обов’язки включають виконання ручної вишивки різними матеріалами, а також реконструкцію та ремонт виробів.

у Bagllet

Bagllet — український бренд, який створює мінімалістичні шкіряні аксесуари ручної роботи: сумки, рюкзаки, гаманці та ремені. Компанія дотримується власного підходу до дизайну, що полягає у простоті, якості та довговічності.

Працювати доведеться у Києві (5 хвилин від станції метро Нивки або Святошин) 5 днів на тиждень з 9:00 до 18:00. Зарплата — 35 000−45 000 грн.

у Kachorovska

Kachorovska — бренд одягу та взуття для сучасних українок — сильних та жіночних водночас. Працює з 1957 року вже у третьому поколінні родини шевців.

Компанії потрібен головний бухгалтер на виробництво з вищою економічною або фінансовою освітою, досвідом роботи на виробничому підприємстві від 3 років, знанням бухгалтерського, податкового, управлінського обліку.

Фахівця шукають у Житомирі. Роботодавець пропонує заробітну плату у 50 000 грн.

у Gunia Project

Gunia Project — це бренд виняткових речей, що естетично поєднує українське сучасне й минуле. Усі вироби є унікальним дизайнерським продуктом, що охоплюють сучасний підхід на основі давніх ремесел. Їхні сервізи стоять на столі Кайлі Дженнер, а сорочку цього виробництва носить Олена Зеленська.

Графік роботи — з понеділка до пʼятниці з 9:00 до 18:00. Тут пропонують комфортний офіс у Києві, а ще знижки на продукцію Gunia й уроки англійської мови.

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в OKSANA MUKHA

OKSANA MUKHA — український бренд, що виготовляє весільний і вечірній одяг з елементами високої моди у своїх колекціях. Сукні бренду не лише підкорюють серця наречених по всьому світу, вони мають попит і в членів королівських родин у Франції та імператорського дому в Токіо, а оперні діви виступають у них на сцені видатних театрів.

Компанія запрошує на роботу PR-менеджера, який організовуватиме заходи та виставки, працюватиме з лідерами думок, проявлятиме бренд у соцмережах і будуватиме репутацію бренду.

Умови: робота у центрі Львова, пʼятиденний графік у будні з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00, можливість відряджень за кордон і багато цікавої роботи, повʼязаної з міжнародним брендом.

в OLYA MAK

OLYA MAK — український бренд жіночого одягу, заснований у 2015 році, який спеціалізується на створенні весільних і вечірніх суконь. Бренд пропонує кілька ліній одягу: весільні, вечірні, коктейльні сукні, комбінезони та повсякденний одяг.

Бренду потрібен менеджер з гуртового продажу у Львові, який відповідатиме за пошук нових клієнтів, виконання замовлення та підготовку документів. Для цієї роботи кандидатам знадобляться комунікаційні навички, аналітичний склад розуму та знання англійської та додаткової мови: італійської, німецької або польської.

у RIOTDIVISION

RIOTDIVISION — український бренд сучасного одягу, заснований у 2010 році в Києві Олегом Морозом. RIOTDIVISION здобув міжнародне визнання, увійшовши до списку провідних аутдор-брендів світу поряд із такими компаніями, як The North Face та Patagonia, а продукція бренду представлена на кожному з континентів планети.

Бренд шукає конструктора одягу, який готовий долучитися до розробки складних, але захопливих проєктів й допоможе створювати інноваційні технічні моделі.

в Bevza

BEVZA — бренд жіночого одягу, заснований модельєркою Світланою Бевзою у 2006 році. Компанія створює колекції, що характеризуються простими, чистими силуетами з піднесеними й несподіваними деталями.

Компанія шукає адміністратора шоуруму в Києві з досвідом роботи від 2 років. Від фахівця очікують комунікабельність, вміння працювати з різними типами клієнтів, навички командної роботи, вміння вести облік та організовувати робочий простір. Знання англійської мови є обов’язковим.

Роботодавець пропонує заробітну плату в розмірі 30 000−35 000 грн.

у Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy, заснований у 2015 році, перетворився з локального на міжнародний, увійшовши до пʼятірки світових лідерів з виробництва головних уборів. Аксесуари бренду носять такі зірки, як-от Мадонна, Белла і Джіджі Хадід, Тейлор Свіфт та Майлі Сайрус.

Зараз компанія знаходиться в пошуках копірайтера, який буде:

писати тексти для вебсайтів, соціальних мереж, email-розсилок;

розробляти рекламні тексти, слогани та інші комунікації;

готувати креативні матеріали для різних платформ і каналів.

у Bazhane

BAZHANE — преміальний бренд одягу, що створює ексклюзивні колекції для вибагливої аудиторії. Їхні продукти втілюють розкіш, елегантність та бездоганну якість. Компанія почала свою історію у 2019 році.

Компанія шукає талановитого менеджера-бариста з досвідом роботи на аналогічній посаді від 1 року, здатного керувати колективом, розв’язувати конфліктні ситуації, відповідального, організованого та з бажанням навчатися і розвиватися. Спеціаліста шукають у Києві.

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