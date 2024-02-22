Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру — Finance.ua
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Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру

Мир
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Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру
Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру
Женщина, работавшая бухгалтером, изготовила себе кредитную карту на имя компании, чтобы иметь возможность путешествовать. За 6 лет она «отмыла» 1,6 миллиона долларов.
Об этом пишет Miami Herald.
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Украденные деньги она тратила так: покупала авиабилеты и круизы Carnival, популярные во всем мире.
Кражу разоблачил начальник путешественницы, хотя это произошло тогда, когда ее уже уволили.
«Во время финансовой проверки выяснилось, что она незаконно получила кредитную карту на имя компании без разрешения. Углубившись в записи, следователи обнаружили след несанкционированных транзакций, начиная с 2018 года», — сообщил руководитель.
Женщине предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах и мошенничестве с кредитной картой. Теперь ей грозит серьезное наказание.
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Справка Finance.ua:

  • По информации туристической компании Join UP!, чаще всего в прошлом году путешествовали женщины — 59% всех туров, детей среди путешественников было 24%, а мужчин — 17% (сюда входят как заграничные путешествия, так и туры по Украине).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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