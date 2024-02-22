Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру — Finance.ua

Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру Сегодня 17:39 — Мир

Женщина украла 1,6 млн долларов, чтобы попутешествовать по миру

Женщина, работавшая бухгалтером, изготовила себе кредитную карту на имя компании, чтобы иметь возможность путешествовать. За 6 лет она «отмыла» 1,6 миллиона долларов.

Об этом пишет Miami Herald

Читайте также Ryanair добавил еще три рейса по Европе: маршруты бюджетных путешествий

Украденные деньги она тратила так: покупала авиабилеты и круизы Carnival, популярные во всем мире.

Кражу разоблачил начальник путешественницы, хотя это произошло тогда, когда ее уже уволили.

«Во время финансовой проверки выяснилось, что она незаконно получила кредитную карту на имя компании без разрешения. Углубившись в записи, следователи обнаружили след несанкционированных транзакций, начиная с 2018 года», — сообщил руководитель.

Женщине предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах и мошенничестве с кредитной картой. Теперь ей грозит серьезное наказание.

Читайте также Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов

Справка Finance.ua:

Европейский туризм вернулся к допандемическому уровню в 2023: куда больше всего едут.

По информации туристической компании Join UP!, чаще всего в прошлом году путешествовали женщины — 59% всех туров, детей среди путешественников было 24%, а мужчин — 17% (сюда входят как заграничные путешествия, так и туры по Украине).

У Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.