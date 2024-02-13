Ryanair добавил еще три рейса по Европе: маршруты бюджетных путешествий — Finance.ua

Ryanair добавил еще три рейса по Европе: маршруты бюджетных путешествий
Ирландский лоукостер Ryanair добавил несколько новых рейсов в популярные локации, расширив сеть полетов, пишет lowcostavia.com.ua.
Так, с начала лета в системе бронирования доступны новые сообщения из Испании, Франции, Бельгии, Португалии и Италии. Куда можно будет улететь летом по доступным ценам — рассказываем далее.
Летом, во время сезона высокого спроса на поездки, авиаперевозчик запустит рейсы в популярные локации.
К новым рейсам в расписании весна — лето 2024 года добавились следующие:
- Севилья (Испания) — Брив-ла-Гаярд (Франция): с 1 июня 2024 года — дважды в неделю;
- Брюссель Шарлеруа (Бельгия) — Понта-Делгада (Португалия): с 3 июня 2024 года — 1 раз в неделю;
- Милан Бергамо (Италия) — Биарриц (Франция): с 3 июня 2024 года — дважды в неделю.
Цены. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Стоимость билетов по базовому тарифу — от 27 евро.
Например, из Милана в Биаррицу билеты на 3 июня можно приобрести за 26,74 евро, из Биаррица в Милан на 10 июня — за 27,87 евро. Из Брюсселя в Понт-Делгад перелет в первые дни июня обойдется в 97 евро.
Справка Finance.ua:
- согласно анализу, средняя цена авиабилета Ryanair выросла на 24% и составила 57,6 евро (в период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года);
- ирландский лоукостер Ryanair известен как одна из самых бюджетных авиакомпаний мира. В то же время он использует немало уловок, чтобы в итоге пассажир заплатил больше, чем изначально стоил билет. Издание Sun Online Travel подробно описало четыре наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может возрасти, если пассажиры не будут осторожны.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью