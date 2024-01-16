14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну — Finance.ua
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14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну

Личные финансы
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14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну
14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в очередной раз расширяет свою сетку маршрутов. На этот раз добавляются еще 14 новых рейсов.
Об этом сообщает Lowcostavia.
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Новые направления будут доступны из Италии, Испании, Бельгии, Германии, Греции, Швеции, Великобритании, Франции, Венгрии и Марокко.

Какие именно рейсы запускаются:

  • Берлин — Кастельон (с 31 марта) — 2 раза в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа — Гетеборг (с 31 марта) — 2 раза в неделю;
  • Барселона — Аликанте (с 1 апреля) — 3 раза в неделю;
  • Бари — Жирона (со 2 июля) — 3 раза в неделю;
  • Эдинбург — Биарриц (с 1 апреля) — 2 раза в неделю;
  • Эдинбург — Бержерак (со 2 апреля) — 2 раза в неделю;
  • Бирмингем — Дерри (с 3 апреля) — 2 раза в неделю;
  • Милан Бергамо — Кастельон (с 31 марта) — 2 рейса в неделю;
  • Милан Бергамо — Скиатос (с 1 апреля) — 2 раза в неделю;
  • Милан Бергамо — Бени-Меллаль (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
  • Нант — Борнмут (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
  • Стокгольм Арланда — Родос (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
  • Франкфурт Хан — Альгеро (со 2 июня) — 2 раза в неделю;
  • Франкфурт Хан — Будапешт (со 2 июня) — 2 раза в неделю.
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Напомним, ранее стало известно, что Ryanair весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.
Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines были приостановлены полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это будет иметь прямое влияние на цены авиабилетов этим летом.

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По материалам:
Телеканал 24
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