14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну — Finance.ua

14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления на весну
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в очередной раз расширяет свою сетку маршрутов. На этот раз добавляются еще 14 новых рейсов.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Новые направления будут доступны из Италии, Испании, Бельгии, Германии, Греции, Швеции, Великобритании, Франции, Венгрии и Марокко.
Какие именно рейсы запускаются:
- Берлин — Кастельон (с 31 марта) — 2 раза в неделю;
- Брюссель Шарлеруа — Гетеборг (с 31 марта) — 2 раза в неделю;
- Барселона — Аликанте (с 1 апреля) — 3 раза в неделю;
- Бари — Жирона (со 2 июля) — 3 раза в неделю;
- Эдинбург — Биарриц (с 1 апреля) — 2 раза в неделю;
- Эдинбург — Бержерак (со 2 апреля) — 2 раза в неделю;
- Бирмингем — Дерри (с 3 апреля) — 2 раза в неделю;
- Милан Бергамо — Кастельон (с 31 марта) — 2 рейса в неделю;
- Милан Бергамо — Скиатос (с 1 апреля) — 2 раза в неделю;
- Милан Бергамо — Бени-Меллаль (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
- Нант — Борнмут (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
- Стокгольм Арланда — Родос (с 1 июня) — 2 раза в неделю;
- Франкфурт Хан — Альгеро (со 2 июня) — 2 раза в неделю;
- Франкфурт Хан — Будапешт (со 2 июня) — 2 раза в неделю.
Напомним, ранее стало известно, что Ryanair весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.
Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines были приостановлены полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это будет иметь прямое влияние на цены авиабилетов этим летом.
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