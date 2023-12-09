Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы — Finance.ua

Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы Сегодня 21:10 — Личные финансы

Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair постоянно сообщает о запуске новых рейсов в курортные страны и европейские столицы. В 2024 году у лоукостера есть амбициозные планы по запуску 21 нового рейса.

Об этом сообщает Lowcost Avia

Так, авиаперевозчик запланировал запуск новых рейсов из 8 стран Европы.

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Новые рейсы запланированы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии.

Их старт намечен на март — июль 2024 года.

Австрия

Вена (VIE) — Риека (RJK): с 1 июня 3 раза в неделю,

Вена (VIE) — Сплит (SPU): с 1 апреля 4 раза в неделю.

Германия

Берлин (BER) — Бирмингем (BHX): со 2 апреля 2 раза в неделю,

Берлин (BER) — Каунас (KUN): с 31 марта 2 раза в неделю,

Карлсруэ (FKB) — Баня Лука (BNX): с 1 апреля 2 раза в неделю,

Мемминген (FMM) — Пула (PUY): с 1 июня 2 раза в неделю,

Нюрнберг (NUE) — Превеза (PVK): с 3 июня 2 раза в неделю.

Венгрия

Будапешт (BUD) — Скиатос (JSI): с 3 июня 2 раза в неделю.

Румыния

Бухарест (OTP) — Лидс (LBA): со 2 апреля 3 раза в неделю,

Бухарест (OTP) — Малага (AGP): с 1 июня 5 раз в неделю,

Бухарест (OTP) — Скиатос (JSI): со 2 июня 2 раза в неделю.

Болгария

София (SOF) — Скиатос (JSI): с 1 июня 1 раз в неделю.

Польша

Вроцлав (WRO) — Марсель (MRS): с 1 апреля 2 раза в неделю,

Гданьск (GDN) — Бриндизи (BDS): с 1 мая 2 раза в неделю,

Гданьск (GDN) — Скеллефтео (SFT): со 2 апреля 2 раза в неделю,

Жешув (RZE) — Аликанте (ALC): с 3 апреля 2 раза в неделю,

Познань (POZ) — Копенгаген (CPH): со 2 апреля 2 раза в неделю,

Познань (POZ) — Прага (PRG): с 1 апреля 2 раза в неделю,

Познань (POZ) — Салоники (SKG): с 31 марта 2 раза в неделю.

Словакия

Кошице (KSC) — Задар (ZAD): с 31 марта 2 раза в неделю.

Чехия

Прага (PRG) — Бристоль (BRS): с 4 июля 2 раза в неделю.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair заявил о решении увеличить стоимость билетов. В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.

Телеканал 24 По материалам:

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