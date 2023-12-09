Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы

Личные финансы
56
Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы
Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair постоянно сообщает о запуске новых рейсов в курортные страны и европейские столицы. В 2024 году у лоукостера есть амбициозные планы по запуску 21 нового рейса.
Об этом сообщает Lowcost Avia
Так, авиаперевозчик запланировал запуск новых рейсов из 8 стран Европы.
Читайте также
Новые рейсы запланированы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии.
Их старт намечен на март — июль 2024 года.

Австрия

  • Вена (VIE) — Риека (RJK): с 1 июня 3 раза в неделю,
  • Вена (VIE) — Сплит (SPU): с 1 апреля 4 раза в неделю.

Германия

  • Берлин (BER) — Бирмингем (BHX): со 2 апреля 2 раза в неделю,
  • Берлин (BER) — Каунас (KUN): с 31 марта 2 раза в неделю,
  • Карлсруэ (FKB) — Баня Лука (BNX): с 1 апреля 2 раза в неделю,
  • Мемминген (FMM) — Пула (PUY): с 1 июня 2 раза в неделю,
  • Нюрнберг (NUE) — Превеза (PVK): с 3 июня 2 раза в неделю.
Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы

Венгрия

  • Будапешт (BUD) — Скиатос (JSI): с 3 июня 2 раза в неделю.

Румыния

  • Бухарест (OTP) — Лидс (LBA): со 2 апреля 3 раза в неделю,
  • Бухарест (OTP) — Малага (AGP): с 1 июня 5 раз в неделю,
  • Бухарест (OTP) — Скиатос (JSI): со 2 июня 2 раза в неделю.

Болгария

  • София (SOF) — Скиатос (JSI): с 1 июня 1 раз в неделю.

Польша

  • Вроцлав (WRO) — Марсель (MRS): с 1 апреля 2 раза в неделю,
  • Гданьск (GDN) — Бриндизи (BDS): с 1 мая 2 раза в неделю,
  • Гданьск (GDN) — Скеллефтео (SFT): со 2 апреля 2 раза в неделю,
  • Жешув (RZE) — Аликанте (ALC): с 3 апреля 2 раза в неделю,
  • Познань (POZ) — Копенгаген (CPH): со 2 апреля 2 раза в неделю,
  • Познань (POZ) — Прага (PRG): с 1 апреля 2 раза в неделю,
  • Познань (POZ) — Салоники (SKG): с 31 марта 2 раза в неделю.
Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы

Словакия

  • Кошице (KSC) — Задар (ZAD): с 31 марта 2 раза в неделю.

Чехия

  • Прага (PRG) — Бристоль (BRS): с 4 июля 2 раза в неделю.
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair заявил о решении увеличить стоимость билетов. В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.

Страховка для выезда за границу 🩺

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.