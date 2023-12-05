Дешевые перелеты к морю. Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну — Finance.ua

Дешевые перелеты к морю. Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну Сегодня 09:36 — Мир

Дешевые перелеты к морю. Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну

Хорватия — одна из самых популярных среди туристов европейских стран, которая летом привлекает миллионы туристов. Авиакомпания Ryanair запустит в курортный город Дубровник 16 рейсов из европейских стран.

Откуда можно будет дешево путешествовать на самолете в Хорватию, рассказывает lowcostavia.com.ua.

Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует открыть сезонную базу в Хорватии. С начала апреля авиаперевозчик запустит 16 новых рейсов между известным туристическим городом на побережье Адриатического моря и городами Европы. В частности, полететь можно будет:

Дубровник — Берлин с 3 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Карлсруэ с 5 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Дюссельдорф Веце со 2 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Мемминген со 2 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Краков со 2 апреля 2024 года дважды в неделю;

Дубровник — Вроцлав с 3 апреля 2 раза в неделю;

Дубровник — Познань с 4 апреля 2 раза в неделю;

Дубровник — Лондон STN со 2 апреля 6 раз в неделю;

Дубровник — Манчестер с 4 апреля 2 раза в неделю;

Дубровник — Париж BVA с 5 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Рим FCO с 3 апреля 5 раз в неделю;

Дубровник — Милан BGY со 2 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Стокгольм ARN с 3 апреля дважды в неделю;

Дубровник — Брюссель Шарлеруа с 4 апреля 2 раза в неделю;

Дубровник — Хельсинки с 5 апреля 2 раза в неделю;

Дубровник — Осло Торп с 3 апреля 2 раза в неделю.

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Авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, соединивших семь городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:

Копенгаген (Дания) — Париж Бове (Франция) — с 29 октября 2023 года — 4 раза в неделю;

Копенгаген (Дания) — Варшава Модлин (Польша) — с 29 октября 2023 — трижды в неделю;

Венеция Тревизо (Италия) — Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 г., дважды в неделю;

Загреб (Хорватия) — Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023, один раз в неделю.

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