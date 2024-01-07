Ryanair запустит рейсы из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины — Finance.ua
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Ryanair запустит рейсы из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины

Фондовый рынок
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Ryanair, ирландский лоукостер, готовится к введению шести новых рейсов, расширяя свою сеть обслуживания. Эти новые маршруты будут охватывать направления из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины и запланированы на запуск в течение марта — апреля 2024, как сообщает информационный портал Lowcost Avia.
Ryanair обнародовал конкретные детали новых рейсов, которые включают:
• Рейс из Бари в Малагу, который начнет свою работу с 3 апреля, с трехкратным расписанием в неделю.
• Рейс из Бари в Дубровник, запланированный на 31 марта, с четырехкратным расписанием в неделю.
• Рейс из Бари в Тулузу, который начнется с 1 апреля, с трехкратным расписанием в неделю.
• Рейс из Софии в Копенгаген, который начнется с 31 марта, с пятью рейсами в неделю.
• Рейс из Софии в Аликанте, запланированный на 1 апреля, с двумя рейсами в неделю.
• Рейс из Сараево в Брюссель (Шарлеруа), запланированный на 31 марта 2024 года, с двумя рейсами в неделю.
Эти новые направления расширят возможности пассажиров и обеспечат больше удобств для путешествий в разные страны Европы.
Кроме того, Ryanair сообщил об увеличении цен на авиабилеты на 24%, которое стало частью финансового отчета за первое полугодие 2023 финансового года. Это решение отмечается как стратегический шаг в контексте изменений авиаперевозок.
Помните, что безопасность и уверенность во время поездки за границу — это залог приятного опыта и незабываемых моментов. Не рискуйте своими финансами и здоровьем и позаботьтесь о необходимой страховке на период вашего путешествия.

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По материалам:
visitukraine.today
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