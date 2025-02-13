Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом — Finance.ua
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Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

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Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без участия Украины. Кроме того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров находились и европейские партнеры.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам в ходе рабочей поездки на ХАЭС, комментируя разговор с президентом США Трампом накануне.
«Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Какие-либо двусторонние переговоры об Украине, я не на другие темы, здесь они вольны, никакие двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать», — сказал Зеленский.
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Говоря о своем разговоре с Трампом, Зеленский сказал, что это был «действительно хороший почти часовой разговор». Во время разговора Трамп сказал президенту Украины, что ему кажется, что «путин хочет мира и хочет окончания войны», рассказал Зеленский.
«И он сказал: „Я знаю, что ты хочешь“. Я ему сказал, что вы разговариваете с путиным как с лидером государства россии, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и потому я не доверяю», — рассказал президент.
По словам Зеленского, он сказал Трампу, что все хотят заставить путина закончить справедливо для Украины войну, но он не очень верит, что это так легко сделать.
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«И потому я и сказал, что гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас мы не видим, какие они, давайте говорить», — сказал Зеленский.
Комментируя разговор Трампа с путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами.
«То есть в разговоре он не сказал, что путин и россия была приоритетом, и сегодня мы доверяем этим словам… И поэтому я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, чтобы он сначала говорил с россией, хотя действительно это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины», — сказал Зеленский.
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Президент также рассказал, что пока еще не согласована дата его встречи с Трампом.
«Если звонки — это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана, как остановить путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами», — отметил Зеленский.
Он добавил, что для Украины очень важно, что за столом переговоров должны быть и европейцы. По его словам, сегодня 80% цены войны — это Украина и Европа, 20% - это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки.
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Мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень сильно поддерживает. Америка, безусловно, самый главный донор, если сравнить с любым государством в мире, они больше всего нам дали, мы за это благодарны, но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно, это два наших союзника, Европа вкладывалась очень сильно, они нам очень помогли. И продолжают, это важно", — сказал президент.
По его словам, в Европе серьезная обеспокоенность, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом переговоров.
«То есть все понимают, что Америка, Украина и россия — такой формат переговоров может быть. А где Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа. Мы сегодня не можем прогнозировать, как это будет, но мы должны быть с вами крепкими», — рассказал президент.
По материалам:
suspilne.media
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