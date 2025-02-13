Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский Сегодня 10:45

Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский, Фото: economist.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны.

Об этом он сказал в интервью изданию Economist.

По его словам, прекращение огня может быть частью завершения активных боевых действий, но без гарантий безопасности Украина не пойдет на такой шаг.

«Без гарантий безопасности прекращения огня только для того, чтобы путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. А значит, горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное», — объяснил Зеленский.

Президент также напомнил, что после отмены военного положения парламент должен провести выборы… Объявить дату и предпринять соответствующие законодательные шаги.

Напомним, президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию с 8 февраля на 90 суток, то есть до 9 мая 2025 года.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам о завершении войны, долгосрочность и справедливость соглашения может обеспечить только сила государства на поле боя.

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю Соединенные Штаты достигли «огромного прогресса» в переговорах с москвой и Киевом, и мирное соглашение может быть заключено.

Українські Новини По материалам:

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