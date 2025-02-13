Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский

171
Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский
Военное положение отменят после завершения горячей фазы войны, — Зеленский, Фото: economist.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны.
Об этом он сказал в интервью изданию Economist.
По его словам, прекращение огня может быть частью завершения активных боевых действий, но без гарантий безопасности Украина не пойдет на такой шаг.
Читайте также
«Без гарантий безопасности прекращения огня только для того, чтобы путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. А значит, горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное», — объяснил Зеленский.
Президент также напомнил, что после отмены военного положения парламент должен провести выборы… Объявить дату и предпринять соответствующие законодательные шаги.
Читайте также
Напомним, президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию с 8 февраля на 90 суток, то есть до 9 мая 2025 года.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам о завершении войны, долгосрочность и справедливость соглашения может обеспечить только сила государства на поле боя.
11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю Соединенные Штаты достигли «огромного прогресса» в переговорах с москвой и Киевом, и мирное соглашение может быть заключено.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.