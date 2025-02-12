россия готовится к новой войне: Зеленский назвал страны, которые могут стать целью — Finance.ua

россия готовится к новой войне: Зеленский назвал страны, которые могут стать целью Сегодня 18:12

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о серьезной угрозе со стороны россии, которая планирует привлечь беларусь к активному участию в войне против Украины и провоцировать другие страны, в том числе Польшу и Литву.

Ранее Президент уже отмечал, что россия стремится не закончить войну, а наоборот — расширить ее географию. Президент подчеркнул, что весной, летом или осенью 2025 года страна-агрессор может усилить давление на беларусь, чтобы вовлечь ее в боевые действия.

«Это не просто какая-то очередная риторика. россия уже планирует размещение своих войск в беларуси. путин будет делать все, чтобы втянуть белорусское войско в войну», — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что россия может попытаться провоцировать Польшу и страны Балтии. Зеленский признал, что такие слова могут воспринять как устрашение, но, по его мнению, путин уже разрабатывает сценарии эскалации.

«Он будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае это приведет к втягиванию беларуси в войну», — подчеркнул он.

Стопокор По материалам:

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