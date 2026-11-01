6 направлений в IT, где требуются специалисты: от ИИ до оборонных технологий

Украинские IT-компании разрабатывают искусственный интеллект, создают беспилотники и усовершенствуют системы киберзащиты. Вместе с технологиями меняется и рынок труда: на одни вакансии претендуют десятки кандидатов, тогда как по другим направлениям работодателям сложнее найти нужных специалистов.

Со ссылкой на robota.ua называем шесть сфер, которые следует учесть тем, кто уже работает в IT или только планирует начать карьеру в технологической отрасли.

1. Искусственный интеллект (AI)

Искусственный интеллект уже стал частью многих обычных сервисов. Интернет-магазины с его помощью рекомендуют товары, банки выявляют подозрительные платежи, а компании автоматизируют работу с документами и ответы на вопросы клиентов.

Такие решения разрабатывают AI Engineer и Machine Learning Engineer. Они работают с моделями искусственного интеллекта, обучают их находить закономерности в данных и проверяют, насколько хорошо они выполняют поставленные задачи.

Согласно статистике DOU за сентябрь 2026 года, в категории AI/ML было 178 вакансий. В то же время, конкуренция остается высокой: на одну позицию приходилось почти 34 отзыва.

2. Кибербезопасность (Cybersecurity)

Утечка данных клиентов или кибератака на сайт могут нанести компании финансовый ущерб и нарушить ее работу. Поэтому банкам, государственным учреждениям, интернет-магазинам и другим организациям нужны специалисты, умеющие защищать информацию и цифровые системы.

Специалисты по кибербезопасности проверяют системы на уязвимости, следят за подозрительной активностью и помогают предотвращать атаки. В этой сфере работают аналитики безопасности, инженеры и специалисты по тестированию защищенности.

В сентябре 2026 года в категории Security на DOU было 134 вакансии.

3. Аналитика данных (Data Science и Data Engineering)

Данные помогают компаниям лучше понимать своих клиентов и планировать работу. К примеру, торговые сети анализируют продажи, чтобы определить спрос на товары, а службы доставки изучают маршруты, чтобы сократить время перевозок.

В этой сфере работают аналитики данных, Data Scientist и Data Engineer. Первые ищут закономерности в показателях, вторые создают модели для прогнозирования, а третьи настраивают системы сбора и обработки информации.

Для работы часто используются SQL, Python и инструменты визуализации данных. Такие специалисты нужны не только IT-компаниям, но и банкам, торговым сетям и другим бизнесам, принимающим решения на основе данных.

4. Инженерия, робототехника и электроника (Hardware и Embedded)

IT — это не только программы и сайты. Технологические компании также создают электронные устройства, датчики, роботы и системы управления оборудованием. Для этого нужны специалисты, которые разбираются в электронике и программировании.

Hardware-инженеры работают с электронными компонентами и платами, а разработчики Embedded создают программное обеспечение, которое управляет работой устройств. Их навыки необходимы в медицине, промышленности и робототехнике.

По статистике DOU за сентябрь 2026 года, в категории Hardware было 274 вакансии, а в Embedded — 146. На одну вакансию приходилось в среднем 3,5 и 6 отзывов соответственно. Это меньше, чем во многих других IT-направлениях.

5. Оборонные технологии (DefenseTech)

В Украине развиваются технологии для нужд обороны: компании создают беспилотники, средства связи и программное обеспечение для военных. Такие проекты часто совмещают разработку электроники, программирования и испытания готовых решений в полевых условиях.

В DefenseTech работают инженеры, разработчики, тестировщики, специалисты по контролю качества и руководители проектов.

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Согласно исследованию рынка труда в оборонной отрасли, в третьем квартале 2026 года на DOU опубликовали 3 942 вакансии в этой сфере. Чаще всего работодатели искали специалистов с опытом от одного до трех лет. Также увеличилось предложение для тех, кто имеет менее года опыта.

6. Облачные технологии и DevOps (Cloud и DevOps)

Банковские приложения, интернет-магазины и другие онлайн-сервисы должны работать стабильно даже тогда, когда ими одновременно пользуются тысячи людей. Для этого компании используют облачные платформы и автоматизируют свою IT-инфраструктуру.

Этим занимаются Cloud-инженеры и DevOps-специалисты. Они настраивают серверы и облачные среды, следят за стабильностью систем и помогают командам быстрее выпускать обновления. Среди распространенных инструментов — AWS, Azure и Docker.

В сентябре 2026 года в категории DevOps на DOU было 152 вакансии. На одну позицию приходилось около 38 отзывов, что свидетельствует о высокой конкуренции среди кандидатов.