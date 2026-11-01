Как изменились доходы крупнейших оборонных компаний мира за последние годы

Американские производители оружия остаются среди крупнейших игроков мирового рынка, однако по темпам роста доходов в 2020—2025 годах их опередили несколько европейских компаний. Самые заметные изменения зафиксировали у шведского производителя Saab и итальянского Leonardo.

«Слово и дело» проанализировало, как изменились финансовые результаты оборонных концернов в США, Европе и Израиле.

Для анализа журналисты отобрали четыре крупнейшие американские компании из рейтинга Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), одного крупного производителя из нескольких европейских стран и одну компанию из Израиля. Данные о денежных результатах взяли с сервиса Macrotrends.

Как изменились доходы американских производителей оружия

Среди американских компаний исследователи рассмотрели Raytheon Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman.

Больше всего прибыль выросла у Raytheon Technologies, производящей системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, переносные комплексы Stinger и ракеты Tomahawk. В 2020 году компания получила $3,52 млрд чистой прибыли, а в 2025-м — $6,73 млрд. Рост за пять лет составил 91,2%.

У Lockheed Martin, производителя реактивных систем HIMARS, баллистических ракет ATACMS, самолетов F-16 и ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, показатель, напротив, снизился. Если в 2020 году чистая прибыль компании составила $6,83 млрд, то в 2025-м — $5,02 млрд.

В то же время, спрос на ракеты PAC-3 вырос после использования их запасов во время операции США против Ирана. Это могло повлиять на дальнейшие финансовые результаты производителя, однако данные сами по себе не позволяют определить масштаб такого влияния.

General Dynamics и Northrop Grumman завершили 2025 год с подобными показателями прибыли. У первой компании он увеличился с $3,17 млрд в 2020 году до $4,21 млрд в 2025-м, во второй — с $3,19 млрд до $4,18 млрд. В обоих случаях рост превысил 30%.

Однако динамика Northrop Grumman была нестабильной: в 2021 году прибыль компании достигла $7 млрд, а в 2023-м упала до $2,06 млрд. Производитель стратегических бомбардировщиков B-2 и ракет GEM-T для Patriot демонстрировал значительные колебания, тогда как прибыль General Dynamics Бронемашины Stryker, рос стабильнее.

Европейские компании нарастили доходы в несколько раз

В европейскую часть выборки вошли Airbus, BAE Systems, Leonardo SPA, Rheinmetall AG и Saab AB. Израиль представляет Elbit Systems.

Наибольший относительный рост среди этих компаний показала шведская Saab AB. Ее чистая прибыль увеличилась со $120 млн в 2020 году до $640 млн в 2025-м — на 433,3% или более чем в пять раз. Компания производит истребители JAS 39 Gripen, противотанковые комплексы NLAW и гранатометы AT4.

Читайте также Минобороны будет реформировать оборонные закупки и усилить контроль за средствами

На втором месте по темпам роста — итальянская Leonardo SPA. За пять лет ее прибыль увеличилась с $270 млн до $1,38 млрд, то есть на 411,1%. Компания участвует в производстве боевых самолетов Eurofighter Typhoon и вертолетов AW101 и AW149.

Транснациональная Airbus SE также существенно улучшила финансовые результаты. Ее чистая прибыль выросла с $1,29 млрд в 2020 году до $5,91 млрд в 2025 году — на 358,1%. Основное направление деятельности корпорации — гражданская аэрокосмическая отрасль, однако она также реализует военные проекты, в частности производит транспортные самолеты Atlas.

Немецкий производитель танков и артиллерийского вооружения Rheinmetall AG увеличил прибыль с $310 млн до $790 млн. Британская BAE Systems, производящая боевые машины CV90, гаубицы M 777 и самоходные артиллерийские установки Archer, нарастила показатель с $2,77. 62,9%.

Израильская Elbit Systems за этот период увеличила чистую прибыль на 120,8%, причем основной прирост пришелся на 2025 год. Компания специализируется, в частности, на беспилотниках: ударных Hermes и разведывательных Skylark.

Как изменились доходы оборонных компаний

Динамика доходов, учитывающих поступление компаний без вычета расходов, также отличалась в зависимости от региона и производителя.

Среди американских компаний показатели за 2020−2025 годы изменились следующим образом:

Raytheon Technologies — рост на 56,5%;

Lockheed Martin — на 14,8%;

General Dynamics — на 38,6%;

Northrop Grumman — на 14%.

У европейских производителей темпы роста доходов были такими:

Airbus SE — 45,7%;

BAE Systems — 51%;

Leonardo SPA — 44,1%;

Rheinmetall AG — 76,3%;

Saab AB — 109,6%.