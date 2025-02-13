Трамп заявил, что США продолжат помогать Украине — Finance.ua

Трамп заявил, что США продолжат помогать Украине Сегодня 15:29 — Мир

Трамп заявил, что США продолжат помогать Украине

После разговора с руководителем рф владимиром путиным президент США Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты продолжат помощь Украине, потому что иначе «путин может подумать, что он выиграл».

Об этом сообщает «Голос Америки».

«И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но путин сейчас хочет мира», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в среду, 12 февраля.

Трамп подчеркнул, что он договорился с путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине.

На вопрос, будут ли США отправлять помощь Украине, Трамп ответил, что будут, «но деньги должны быть обеспечены».

Он заявил, что предыдущая администрация «бездарно» передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.

«Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы. — Ред.), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены. И украинцы на это согласились», — сказал Трамп.

По словам Трампа, Украина получила помощь на сумму 350 миллиардов долларов от США.

«Мы им предоставили, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов — это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. И Европа дала, по моему мнению, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в виде займа», — сказал Трамп.

126 миллиардов долларов США на поддержку безопасности Украины. Как отмечает «Голос Америки», по данным Пентагона по состоянию на середину января, с начала правления предыдущей администрации Джо Байдена, то есть с января 2021 года, Соединенные Штаты выделили более 66,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Согласно этим же данным Пентагона, общая помощь 50 стран группы «Рамштайн», в которую входят европейские страны НАТО, с момента ее первого заседания на авиабазе Рамштайн в апреле 2022 года выделила болеена поддержку безопасности Украины.

12 февраля президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин говорили по телефону. Они договорились безотлагательно начать переговоры по прекращению войны россии против Украины.

После переговоров с путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Президенты США и Украины обсудили готовность работать вместе на уровне команд и технологических возможностей.

Что известно о телефонном разговоре Трампа и путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор между путиным и Трампом длился полтора часа. Во время разговора президент россии и президент США договорились о личной встрече. путин согласился с Трампом, что война россии против Украины может быть урегулирована только путем переговоров.

путин и Трамп поговорили также о двусторонних экономических отношениях между США и россией.

Разговор с Зеленским

После переговоров с путиным Трамп сразу позвонил Владимиру Зеленскому.

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Долгий разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в том числе о дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе. Обсудили наш разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с путиным», — отметил президент Украины.

Он добавил, что Украина больше всех хочет мира: «Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let’s get it done».

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