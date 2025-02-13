Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg — Finance.ua
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Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg

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Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg
Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg
Президент США Дональд Трамп начал указывать лидерам Европейского союза, что им нужно сделать для мира в Украине. Это требование обнажило главную проблему Европы.
По подсчетам Bloomberg, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.
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По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, россия имеет значительное преимущество перед Европой в живой силе, а ее военная экономика способна производить снаряды и другое военное оборудование темпами, превышающими потребности армии на линии фронта в Украине.
Члены ЕС тем временем спорят о том, следует ли ограничить закупки европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставить некоторые из необходимых вооружений в течение многих лет, вместо того чтобы сотрудничать с британцами или покупать у американцев. Другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.
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Отмечается, что восстановление Вооруженных сил Украины может обойтись примерно в 175 миллиардов долларов в течение 10 лет, в зависимости от того, в каком состоянии будут находиться ее войска на момент достижения прекращения огня и сколько территории придется защищать. Миротворческие силы численностью 40 000 человек обойдутся примерно в 30 миллиардов долларов за этот период.
По материалам:
УНІАН
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