Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg Сегодня 10:00

Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп начал указывать лидерам Европейского союза, что им нужно сделать для мира в Украине. Это требование обнажило главную проблему Европы.

3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. По подсчетам Bloomberg , защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные

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По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, россия имеет значительное преимущество перед Европой в живой силе, а ее военная экономика способна производить снаряды и другое военное оборудование темпами, превышающими потребности армии на линии фронта в Украине.

Члены ЕС тем временем спорят о том, следует ли ограничить закупки европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставить некоторые из необходимых вооружений в течение многих лет, вместо того чтобы сотрудничать с британцами или покупать у американцев. Другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.

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Отмечается, что восстановление Вооруженных сил Украины может обойтись примерно в 175 миллиардов долларов в течение 10 лет, в зависимости от того, в каком состоянии будут находиться ее войска на момент достижения прекращения огня и сколько территории придется защищать. Миротворческие силы численностью 40 000 человек обойдутся примерно в 30 миллиардов долларов за этот период.

УНІАН По материалам:

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