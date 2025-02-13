Великобритания объявила о новом пакете для Украины — Finance.ua

Великобритания объявила о новом пакете для Украины
Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты разных видов.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили на заседании в формате «Рамштайн».
По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.
«Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на разные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты „земля-воздух“, „воздух-воздух“. Потому что безопасность Украины — это мировая безопасность», — сказал Гили.
Напомним, в начале февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетил Киев с визитом. Он объявил о выделении Украине помощи на 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов). Средства будут направлены на гуманитарную сферу и поддержку украинцев и украинского бизнеса.
Кроме того, в начале года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.
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