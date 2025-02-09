Великобритания выделяет средства для социального восстановления Украины — Finance.ua

Великобритания выделяет средства для социального восстановления Украины Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Великобритания выделяет средства для социального восстановления Украины

Правительство Британии выделяет 25 миллионов фунтов стерлингов на запуск программы SPIRIT, целью которой является укрепление системы социальной защиты и развитие инклюзивных услуг в Украине.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

На что направят средства

Средства предоставлены в сотрудничестве с правительством Украины, ЮНИСЕФ и Всемирным банком.

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25 млн фунтов стерлингов британского финансирования будут направлены на поддержку инклюзивного и устойчивого социального восстановления в Украине.

Ключевые направления программы включают в себя:

улучшение доступа к социальным услугам для 10 000 семей в 10 регионах Украины.

создание Офиса социального обновления для координации реформ и сотрудничества с международными партнерами.

запуск межсекторальных инициатив в сфере здравоохранения, экономики и социальной защиты.

Как отмечают в Британии, программа станет важным шагом по построению безбарьерного общества и поддержке долгосрочного восстановления Украины.

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Напомним, правительство Великобритании возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну.

«Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение по любой из украинских схем, может подать заявку на спонсорство своего ребенка по программе „Дома для Украины“. Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), получат вид на жительство в Великобритании в течение 18 месяцев», — рассказали в министерстве.

Слово і Діло По материалам:

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