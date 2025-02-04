Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны — Finance.ua
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Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны

Казна и Политика
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Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны
Рада ратифицировала кредитное соглашение с Великобританией на 2 млрд фунтов для обороны
Верховная Рада 4 февраля ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных способностей Украины, согласно которому Украина получит около 2 миллиардов фунтов стерлингов.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.
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По его словам, соответствующий законопроект № 0300 поддержали 245 народных депутатов.
Напомним, 31 января премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что правительство одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией.
Согласно ему, Лондон предоставит Киеву около 2 миллиардов фунтов стерлингов на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.
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16 января в Киеве с визитом находился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подписал соглашение о 100-летнем сотрудничестве между двумя странами.
В частности, документ предусматривает усиление военных и оборонно-промышленных способностей обеих стран. Это включает в себя развитие Вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами и передачу технологий для совместного производства оборонной продукции.
По материалам:
suspilne.media
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