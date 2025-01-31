Великобритания предоставит Украине £2 миллиарда: на что пойдут средства — Finance.ua

Великобритания предоставит Украине £2 миллиарда: на что пойдут средства
Великобритания выделит Украине 2 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,4 миллиарда евро) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
31 января правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией о поддержке развития оборонных способностей.
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По этому соглашению предусмотрены средства на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Такие базы будут размещаться и в Украине.
Шмыгаль отметил, что благодаря этому Украина сможет существенно усилить обороноспособность.
Напомним, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его первая поездка в Украину с момента вступления в должность.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о «100-летнем партнерстве», касающееся военного сотрудничества, партнерства в энергетическом секторе и других областях.
Стармер также сказал, что его страна продолжит обучение украинских военных. За три года полномасштабной войны более 50 тысяч военнослужащих из Украины уже прошли подготовку в Великобритании.
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