Великобритания предоставит Украине еще £55 миллионов поддержки — Finance.ua

Великобритания предоставит Украине еще £55 миллионов поддержки Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Великобритания предоставит Украине еще £55 миллионов поддержки

Великобритания предоставит Украине новую финансовую помощь на общую сумму в 55 млн фунтов стерлингов для повышения устойчивости и развития обеих стран и содействия 100-летнему партнерству.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Новая поддержка Великобритании на общую сумму 55 млн фунтов стерлингов будет способствовать повышению устойчивости и росту Великобритании и Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственная поддержка Украины со стороны Великобритании и долгосрочное партнерство между двумя странами будут главными вопросами повестки дня во время визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев в среду, который «собственными глазами увидит, как поддержка Великобритании ставит Украину в наиболее возможную сильную позицию по приближению четвертого года полномасштабного российского вторжения».

«В рамках визита министр иностранных дел встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Сибигой, премьер-министром Шмыгалем и вице-премьер-министром Стефанишиной, чтобы подтвердить постоянную поддержку Великобритании и обсудить с первых уст, как Великобритания и международные партнеры могут обеспечить наиболее возможно сильную позицию Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также Украина и Британия подписали соглашение о столетнем сотрудничестве

В рамках новой поддержки Украины Великобритания предоставит 3 млн фунтов стерлингов на поставку украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.

«В сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой эта запланированная поддержка станет спасительным кругом для наиболее уязвимых слоев населения Сирии, в отличие от поставок российского зерна жестокому режиму Асада, который пытался купить благосклонность, обременяя сирийское государство дорогими долгами», — подчеркнули в правительстве.

Кроме того, Великобритания разработала новую схему для содействия отслеживанию похищенного россией зерна с подконтрольных ей украинских полей, которое затем перемаркируется и продается дальше.

Читайте также В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны

«Во время своего второго официального визита в Киев господин Ламми объявит о выделении 17 млн ​​фунтов стерлингов на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины. Фонд InnovateUkraine будет стимулировать сотрудничество между британским, украинским и международным бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями с целью поиска устойчивых, масштабированных и устойчивых энергетических решений будущего», — сообщили в британском правительстве.

Кроме того, с целью поддержки частного сектора Украины и устойчивости малого и среднего бизнеса, новая программа экономического восстановления, объявленная ранее британским премьером, в рамках 100-летнего партнерства, «получит дополнительное финансирование в размере 10 млн фунтов стерлингов, что поможет восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику».

Читайте также Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи почти на $300 млн

«Еще 25 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании будут направлены на поддержку Украины в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией об официальной кредитной поддержке развития оборонных способностей Украины, согласно которому Украина получит около 2 миллиардов фунтов стерлингов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.