Зеленский подписал закон о назначении пенсий отдельным категориям населения: что предусматривает документ — Finance.ua

Зеленский подписал закон о назначении пенсий отдельным категориям населения: что предусматривает документ Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о назначении пенсий отдельным категориям населения: что предусматривает документ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий назначение пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или территории, на которой ведутся боевые действия, независимо от срока обращения за пенсией.

«Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 2981-ІХ „О внесении изменения в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия“, принятый Верховной Радой 20 марта 2023», — говорится в документе.

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Документ направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

В ОП напомнили, что граждане, достигшие пенсионного возраста или ставшие лицами с инвалидностью, или потерявшие кормильца и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии. Они не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

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Закон призван урегулировать эту проблему, в частности, предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

В соответствии с этим законом пенсия будет назначаться:

по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью — со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что нормы закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или территориях, где велись боевые действия, и покинули их.

Справка Finance.ua:

в Military Media Center предоставили разъяснение, на какую пенсию могут рассчитывать члены семьи в случае потери военнослужащего-кормильца;

индексация пенсий работающим пенсионерам будет проведена в апреле, однако увеличенные выплаты можно будет получить в июне;

в Пенсионном фонде Украины обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

Укрінформ По материалам:

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