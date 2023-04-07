Средний размер пенсий в Украине впервые превысил 5 тыс. гривен — Finance.ua

Средний размер пенсий в Украине впервые превысил 5 тыс. гривен Сегодня 09:01 — Личные финансы

Средний размер пенсий в Украине впервые превысил 5 тыс. гривен

С 1 марта этого года более 10 миллионов пенсионеров в Украине получают увеличенные выплаты. Средний размер этого повышения — 579 грн.

Об этом заявила в интервью Украинскому Радио заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Средний размер пенсий

Ковпашко называет цифру в 10,5 миллиона человек, которым был повышен с 1 марта нынешнего года размер пенсий. Таким образом, средний размер повышения составил 579 грн 10 коп. В результате этих перерасчетов впервые в Украине средний размер пенсий составил более пяти тысяч гривен. А именно 5 219 грн.

Право на перерасчет

Относительно перерасчета выплат, проведенного 1 апреля нынешнего года работающим пенсионерам, Ковпашко отмечает, что он определен нормой закона.

«Те, кто после назначения пенсий продолжал работать, приобретал в связи с этим страховой стаж, они каждые два года имеют право на перерасчет. Это не обязательно те люди, которые приобрели 24 месяца страхового стажа», — говорит заместитель председателя правления ПФУ.

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Закон предусматривает две категории:

1. те, кто после назначения предварительного перерасчета продолжали работать и приобрели 24 и более месяцев страхового стажа;

2. те, кто продолжали работать и приобрели не более 24 месяцев (например 15, 20 месяцев страхового стажа), они имеют право также на перерасчет. Но для них условие несколько иное. Им такой перерасчет производится исключительно, если после назначения пенсий или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет. Это перерасчет по истечении времени.

Повышение индивидуальное

Размер повышения в связи с перерасчетом работающим пенсионерам определяется индивидуально.

«Например, если у человека была очень низкая заработная плата и много страхового стажа (более 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин), то у него с этим перерасчетом может вырасти только доплата за сверхурочный стаж. Если же заработная плата у человека была достаточно высокой, то у него значительно вырастет основной размер пенсии. В результате таких перерасчетов через 2 года мы видели повышение и по 400, 500, 600 грн. То есть, это все сугубо индивидуально. Но были и те, у кого размер выплаты после такого перерасчета рос на очень незначительную величину. У каждого конкретного пенсионера своя ситуация», — отметила чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо По материалам:

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