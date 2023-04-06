Результаты индексации пенсий украинцы увидят в июне — ПФУ — Finance.ua
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Результаты индексации пенсий украинцы увидят в июне — ПФУ

Личные финансы
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Результаты индексации пенсий украинцы увидят в июне — ПФУ
Результаты индексации пенсий украинцы увидят в июне — ПФУ
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проведена в апреле, однако увеличенные выплаты можно будет получить в июне.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
«Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это и предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май», — сказала Охрименко.

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Это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса на обязательное пенсионное страхование с ежемесячной на ежеквартальную.
Как отметила представитель ПФУ, информация за первый квартал 2023 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая.
Напомним, в Украине с I апреля 2023 года состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Пенсионерам, получившим право на проведение перерасчета, пенсии пересчитают автоматически.

Справка Finance.ua:

  • по результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация коснулась 10,5 миллионов украинских пенсионеров;
  • средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 👨‍🦳

По материалам:
Укрінформ
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