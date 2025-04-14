Зеленский назвал общую сумму помощи от США — Finance.ua

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Зеленский назвал общую сумму помощи от США

Казна и Политика
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Зеленский назвал общую сумму помощи от США
Зеленский назвал общую сумму помощи от США
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США помощи на 100 миллиардов долларов.
Об этом глава государства сказал в интервью CBS news.
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«Мы получили реально около 100 миллиардов долларов помощи от США. Какие-то деньги уходили на транспортировку той или иной техники, и это получали американские компании, перевозчики. Далее много денег из финансирования Соединенных Штатов осталось в Европе. Они финансировали офисы соответствующих программ Соединенных Штатов. То, что заходило в Украину, я уже не помню, 65−67 миллиардов. И это было оружие и деньги», — рассказал Зеленский.
Он уточнил, что на поддержку украинского бюджета от США поступило около 35 млрд дол.
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«Мы всегда считали, что это наша общая борьба, Украина защищает наши общие ценности, и мы защищаем всю Европу. Поэтому Европа тоже финансировала. На этот момент Европа дала примерно столько денег, сколько и Соединенные Штаты. Но я могу только поблагодарить народ США за серьезную поддержку», — сказал президент.
Напомним, 11 апреля участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») объявили об обязательствах по военной помощи для Украины более чем на 21 млрд евро, что является «рекордным» увеличением военного финансирования для страны.
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Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.
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По материалам:
Укрінформ
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