Зеленский анонсировал решение для более надежного прохождения отопительного сезона — Finance.ua

Зеленский анонсировал решение для более надежного прохождения отопительного сезона Сегодня 11:05 — Энергетика

Зеленский анонсировал решение для более надежного прохождения отопительного сезона, Фото: president.gov.ua

Украина готовит решения, которые сделают более надежным прохождение нового отопительного сезона.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня.

«Мы должны вернуть реальную энергетическую безопасность во всех ее аспектах и ​​преодолеть российское отношение к энергии, к энергоресурсам как к оружию. Это касается также защиты от российского энерготеррора. Мир и в этом способен помочь. Уже к июлю мы готовим первые шаги именно в этом направлении», — рассказал он.

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Зеленский добавил, что провел совещание с членами правительства, Офисом президента и секретарем Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в энергетике.

«Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот сложнейший период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений», — заявил президент.

Он также отметил, что поручил представить все детали относительно того, что может сделать государство, а также на какие конкретные направления в энергетике нужно и дальше мобилизовывать партнеров Украины.

Справка Finance.ua:

в ночь на 20 июня российские войска обстреляли Украину, в результате чего повреждены энергообъекты в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской;

по данным НБУ, восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиардов долларов;

В Минэнерго говорят, что избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет тяжело из-за значительных повреждений инфраструктуры. Украина активно готовится и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были как можно более короткими.

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