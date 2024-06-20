Зеленский анонсировал решение для более надежного прохождения отопительного сезона — Finance.ua

Зеленский анонсировал решение для более надежного прохождения отопительного сезона
Украина готовит решения, которые сделают более надежным прохождение нового отопительного сезона.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня.
«Мы должны вернуть реальную энергетическую безопасность во всех ее аспектах и преодолеть российское отношение к энергии, к энергоресурсам как к оружию. Это касается также защиты от российского энерготеррора. Мир и в этом способен помочь. Уже к июлю мы готовим первые шаги именно в этом направлении», — рассказал он.
Зеленский добавил, что провел совещание с членами правительства, Офисом президента и секретарем Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в энергетике.
«Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот сложнейший период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений», — заявил президент.
Он также отметил, что поручил представить все детали относительно того, что может сделать государство, а также на какие конкретные направления в энергетике нужно и дальше мобилизовывать партнеров Украины.
Справка Finance.ua:
- в ночь на 20 июня российские войска обстреляли Украину, в результате чего повреждены энергообъекты в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской;
- по данным НБУ, восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиардов долларов;
- В Минэнерго говорят, что избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет тяжело из-за значительных повреждений инфраструктуры. Украина активно готовится и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были как можно более короткими.
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