Зарплаты ІТ-разработчиков уменьшились впервые с начала войны — Finance.ua

Зарплаты ІТ-разработчиков уменьшились впервые с начала войны Сегодня 16:05 — Личные финансы

Зарплаты ІТ-разработчиков уменьшились впервые с начала войны

Медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала полномасштабного вторжения. Снижение коснулось специалистов всех уровней, кроме Lead+.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua.

Как отмечается, крупнейшими ІТ-городами остаются Киев (здесь проживает 36% разработчиков) и Львов (18%). Доля разработчиков во Львове постепенно сокращается: год назад здесь проживали 21% специалистов, летом — 20%. 6% разработчиков живут в Днепре, по 4% - в Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.

94% разработчиков, заполнивших анкету, сейчас работают. 3% лишились работы, еще 1% на бенче.

Инфографика: Dou.ua

Медианные зарплаты

Зарплаты разработчиков уменьшились впервые с начала войны. В декабре 2023 года медиана составила $3300 против $3435 полгода назад. Это коснулось специалистов почти всех уровней.

Инфографика: Dou.ua

Наибольшее падение — в зарплатах специалистов уровня Senior (на $163, до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 до $2500. Начинающих тоже не обошла эта тенденция: медианная зарплата джуна составляла $950 против $1000 полгода назад. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450.

Медианные зарплаты опытных разработчиков — уровня Tech Lead и Architect — пока остаются на прежнем уровне, а у Team Lead падение незначительное (-$25 против лета 2023 года).

Инфографика: Dou.ua

Увеличение опыта теперь приносит меньше дополнительного дохода разработчикам. Медианные зарплаты специалистов, имеющих от 1 до 9 лет опыта в разработке, теперь ниже, чем полгода тому назад. Причиной может быть как-то, что зарплаты не повышают, так и более низкие зарплаты в новых наймах.

На зарплату в $5000 теперь могут рассчитывать разработчики с опытом в ІТ 10 лет и старше (летом такая медиана была у специалистов с 8+ лет).

Инфографика: Dou.ua

В большинстве городов, включая Киев и Львов, медианная зарплата уменьшилась. В Киеве падение на $131, до $3619, во Львове — на $225, до $3500. Наибольшее понижение в зарплатах мидлов и сеньоров, а у джунов они практически не изменились.

В Днепре, Харькове и Черновцах медианные зарплаты на том же уровне, а в Луцке и Полтаве зафиксирован небольшой рост (на $100 и $25).

Инфографика: Dou.ua

Специализациями с высокими зарплатами остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.

Медианные зарплаты специалистов по Front-end всех уровней, кроме Lead+, снизились. Среди специалистов по Full Stack это прежде всего касалось джунов (-$80) и сеньоров (-$450).

Среди Back-end специалистов больше всего падение в зарплатах мидлов (-$100). Заметно стали меньше зарплаты специалистов по Mobile-разработке уровня Lead+ (-$300).

Инфографика: Dou.ua

Самые высокие медианные зарплаты, как и полгода назад, у разработчиков, для которых основным языком программирования является Scala ($5600, +$100 за последние полгода). В основном это специалисты уровня Senior+. На втором месте Go — медианная зарплата $4500 (-$500 за полгода).

Медианные зарплаты разработчиков в аутстафинговых компаниях остаются одними из самых высоких на рынке ($4100, +$100 за полгода). Заметно стали меньше получать в стартапах ($3338 — $663 за полгода). Медианные зарплаты мидлов в этих компаниях снизились на $500, до $2500, сеньоров — на $350, до $5650. Зарплаты разработчиков уровня Lead+ - без изменений и остаются одними из самых высоких ($6000).

Зарплаты в продуктовых компаниях по-прежнему на среднерыночном уровне. Медианные зарплаты разработчиков в аутсорсинговых компаниях по-прежнему одни из самых низких.

Инфографика: Dou.ua

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Dou По материалам:

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