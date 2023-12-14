Доходы, экспорт и локализация: динамика ІТ-индустрии во время войны — Finance.ua

Доходы, экспорт и локализация: динамика ІТ-индустрии во время войны Сегодня 13:02 — Личные финансы

Доходы, экспорт и локализация: динамика ІТ-индустрии во время войны, Фото: freepik.com

Украинская технологическая отрасль, несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжает развиваться. За последний год количество специалистов в индустрии увеличилось на 6%. И в настоящее время насчитывается 307 600 специалистов.

Такие данные приводит Львовский ІТ-кластер со ссылкой на результаты проекта IT Research Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны.

Украинские техкомпании продолжают открывать новые офисы. Такие планы на ближайший год есть у 36% опрошенных СЕО. Из них 28% хотят открыть представительства за границей. Самый популярный выбор новой локации — Польша.

59,5% ІТ-специалистов хотят жить в Украине, это на 2,5% больше по сравнению с 2022. Однако есть и те, кто хочет переехать в другую страну уже в этом году или в начале следующего. Таких около 4%, или же 9 000 -11 000.

У украинских специалистов высокая квалификация: почти 43% специалистов имеют более 6 лет опыта в IT, из них около 8% - 15 лет. 59,8% всех IT-специалистов технической специализации.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Доходы и расходы IT-специалистов

Медиана дохода в Украине составляет $2630, что на $270 больше, чем в 2022 году. Больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет, треть специалистов — женщины.

Согласно исследованию, у каждого десятого специалиста снизились доходы. Впрочем, по сравнению с прошлым годом доля специалистов, чей доход возрос — увеличилась. В 2022 таких было 14%, в этом году втрое больше — почти 44%.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

В то же время, большая часть опрошенных отметили, что выросли и их расходы: 72,9% в 2023 году в противовес 62% в прошлом.

Больше всего заработанного тратят на базовые нужды: аренду жилья, питание и т. д. Более 80% айтишников могут экономить: в среднем откладывают четверть дохода. Однако каждый десятый сохраняет более половины ежемесячного вознаграждения.

Более 213 тысяч IT-специалистов, что составляет 93,6% от всех, часть своего бюджета направляют на благотворительность. Это на 4,6% больше прошлогоднего. В среднем донатят десятую часть дохода, равную около $264.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Особенности локальных индустрий

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Согласно результатам исследования, Киев и Киевская область занимают наибольшую долю в обороте IT-отрасли Украины — 41,5%. Полномасштабная война изменила региональную структуру ІТ-индустрии Украины: Львовская область стала центром релокации и занимает второе место по количеству занятых и по объему оборота. Доля Львовщины в обороте тех. отрасли — 16,1%.

В результате внутреннего перемещения людей и бизнеса с востока вырос локальный оборот IT на юге. В частности, доля Днепра в обороте IT-отрасли — 8,3%, Одессы — 5,4%.

А вот для Харьковщины релокация бизнесов и специалистов стала одним из самых больших вызовов. В то же время, по результатам уплаченных налогов в местные бюджеты, регистрацию ІТ-специалистов из Харьковской области не изменили. Следовательно, поступления ЕН в 2022 году в области выросли и остаются на уровне в 2023 году.

Экспорт ІТ-услуг

«Технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике. Ибо обеспечивает значительный объем валютных поступлений. Компьютерные услуги составляют 41,5% от общего объема экспорта. Это несколько меньше, чем в прошлом, тогда было 45,5%. Однако это до сих пор наибольшая доля среди других экспортируемых услуг», — отмечает СЕО Львовского IT Кластера, Степан Веселовский.

Доля IT во внутреннем валовом продукте составляет 4,9%. А компания, наняв одного IT-специалиста, создает и сохраняет 2,7 рабочих места.

В то же время экспорт IT-услуг уменьшается. Согласно данным IT Research Ukraine, он предположительно будет составлять $6,7−7,1 миллиардов. Следовательно, 2023 год станет первым за годы независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым годом.

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