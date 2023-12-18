Количество вакансий на ІТ-рынке упало до 5-летнего минимума — исследование Сегодня 17:01 — Личные финансы

Количество вакансий на ІТ-рынке упало до 5-летнего минимума — исследование

На IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021-го в прошлом году количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.

«В этом году на jobs.dou.ua опубликовано 49 тысяч вакансий — на 22 тысячи меньше, чем в 2022-м. После рекордного 2021-го в прошлом году количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%», — сказано в сообщении.

График: Dou

Главный тренд: количество нетехнических вакансий на сайте выросло — на 15% за год, технических, наоборот, уменьшилось — на 34%.

Вакансий в маркетинге стало больше на 28% за год, в продажах — на 37%. Более чем в половину выросло количество вакансий в финансах, копирайтинге, более чем вдвое — в юриспруденции. Исключение — HR и рекрутинг (-38% за год).

В большинстве технических категорий, напротив, снижение. В 2023 году было более чем наполовину меньше вакансий для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science и т. д. , на 37% меньше у DevOps.

Таблица: Dou

Уменьшение количества вакансий привело к рекордной конкуренции среди кандидатов. В 2021 году в ноябре на Dou было в среднем 4 отзыва на одну вакансию, в прошлом году — уже 17, а в этом году — 37.

Против прошлого года более чем вдвое возросло количество откликов в категориях QA, Front-end, Java и многих других технических. В нетехнических больше всего в категориях HR и у Scrum Master.

Опрос о поисках работы тоже показал не слишком утешительную картину. Участились увольнения айтишников (16% опрошенных зимой сказали, что их уволили, а осенью таких было уже 25%). 42% специалистов боятся потерять работу.

Но есть и позитив. Ищущие работу преимущественно ее находят, пусть и несколько дольше, чем раньше (почти половина те, кто ищет, тратят два месяца и больше).

Из интересного — сравнялось количество айтишников в продукте и аутсорсе — их теперь по 40%. Пока аутсорс страдает от нехватки новых клиентов и заказов, некоторые продуктовые компании чувствуют себя лучше и продолжают активно нанимать. На продуктовые компании пришлась почти половина всех наймов из топ-50 в первом полугодии, хотя в общей сложности топ-50 крупнейших ІТ-компаний уменьшился на 6 тысяч специалистов.

В зарплатах айтишников не было существенных изменений в первом полугодии. На $100 стали меньше медианные зарплаты сеньоров, да и вообще тенденция к уменьшению зарплат самых высокооплачиваемых специалистов.

График: Dou

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