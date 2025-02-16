Зарплата премьер-министров Украины: как менялись доходы с 2008 года по 2024 год — Finance.ua

Зарплата премьер-министров Украины: как менялись доходы с 2008 года по 2024 год Сегодня 20:17

Зарплата премьер-министров Украины: как менялись доходы с 2008 года по 2024 год

Премьер-министр Денис Шмыгаль в 2024 году заработал 1,2 миллиона гривен. В эту сумму входят только должностной оклад и командировочная оплата — никаких пособий, премий или отпускных глава правительства не получал. В долларовом эквиваленте Шмыгаль получил 28,9 тысячи.

Издание «Слово и дело» рассказывает , сколько ежегодно зарабатывали премьер-министры Украины в гривнах и долларах.

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Юлия Тимошенко в 2008 году заработала 386,2 тысячи гривен. Учитывая средний курс 5,28 гривен за доллар, она получила 73,1 тысячи долларов.

Николай Азаров в 2011 году получил 509,9 тысяч гривен премьерской зарплаты, в 2012 году — 444,7 тысяч. Это 64 тысячи и 55,7 тысячи долларов соответственно (по среднему курсу 7,9).

Зарплата Арсения Яценюка за неполный 2014 год составила 182 тысячи гривен или 14,4 тысяч долларов (по курсу 12,6 гривен).

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В 2015 году он заработал на должности главы правительства вдвое меньше — 81,7 тысячи гривен или всего 3,7 тысячи долларов (по курсу 21,83).

Владимир Гройсман за неполный 2016 год получил в должности премьера 251,1 тысяч гривен или 9,8 тысяч долларов (по курсу 25,5). В 2017 году он заработал 435,6 тысячи гривен или 16,4 тысячи долларов, в 2018 году — 443,4 тысячи гривен или 16,3 тысячи долларов.

В январе-августе 2019 года Гройсман получил 324,3 тысяч гривен зарплаты (12,2 тысяч долларов по курсу 26,58).

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Алексей Гончарук побил рекорд по продолжительности пребывания в должности премьер-министра Украины — всего полгода. Но за этот период он получил 424,3 тысяч гривен зарплаты или 17,4 тысяч долларов.

Премьерская зарплата Дениса Шмыгаля в 2021 году составила 697,9 тысячи гривен (25,6 тысячи долларов), в 2022 году — 900,7 тысячи гривен (27,8 тысячи долларов), в 2023 году — 974,8 тысячи гривен (26,6 тысячи долларов), в 29,4 тысячи долларов.

Курс доллара за это время вырос с 27 до 40 гривен.

Напомним, согласно Государственному бюджету Украины на 2025 год, минимальная заработная плата установлена ​​на уровне 8000 грн. в месяц. Этот показатель останется неизменным в течение всего года.

Слово і Діло По материалам:

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