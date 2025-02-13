Будут ли корректироваться требования к зарплате для бронирования работников: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Будут ли корректироваться требования к зарплате для бронирования работников: ответ Минэкономики

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Будут ли корректироваться требования к зарплате для бронирования работников: ответ Минэкономики
Будут ли корректироваться требования к зарплате для бронирования работников: ответ Минэкономики
Общее количество забронированных военнообязанных является информацией с ограниченным доступом.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
При этом отметили, что требования по зарплате, необходимой для оформления бронирования, могут пересматриваться.
«Требования по зарплате (не менее 2,5 минимальной зарплаты, что на сегодняшний день составляет 20 тыс. грн) могут быть пересмотрены, если изменится размер минимальной зарплаты в стране», — проинформировало министерство.
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Ведомство отметило, что механизм бронирования не зависит от налоговой месячной или квартальной отчетности, поскольку под ежемесячный мониторинг непосредственно попадает зарплата забронированного работника критически важного предприятия. «Если она меньше 20 тыс. грн, отсрочку аннулируют», — подчеркнули в Минэкономики.
Как сообщалось, в конце ноября прошлого года Кабмин постановлением № 1362 ввел требование к заработной плате (ЗП) забронированного военнообязанного работника, которая должна быть не ниже установленной минимальной ЗП по стране, умноженной на коэффициент 2,5.
Ранее в том же месяце Верховная Рада приняла госбюджет на 2025 год, в котором сохранила уровень минимальной ЗП 8 тыс. грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале января этого года сообщал о 900−950 тыс. забронированных от мобилизации людей. По его словам, это количество приемлемо, поскольку оно фиксированное уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бронировании военнообязанных работников коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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