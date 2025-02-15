Зарплаты украинских разработчиков игр выросли: медиана впервые превысила уровень 2021 года — Finance.ua

Зарплаты украинских разработчиков игр выросли: медиана впервые превысила уровень 2021 года Сегодня 17:26 — Личные финансы

Зарплаты украинских разработчиков игр выросли: медиана впервые превысила уровень 2021 года, Фото: freepik

За последние полгода медиана зарплат в украинском геймдеве выросла на $200, впервые превысив уровень декабря 2021 года.

Об этом говорится в опросе украинских ІТ-специалистов, передает DOU.

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Разница между показателями февраля и июня 2024 года была всего $5, а вот за последние полгода медиана выросла на $200 и фактически является рекордной за все время наблюдений.

Кто зарабатывает больше всего

Отмечается, что зарплаты софтвер инженеров все еще ниже менеджерских, однако теперь разница минимальная — всего $10.

Среди софтвер инженеров больше всего в геймдеве зарабатывают те, кто работает с TypeScript — $4000. Далее следует Python и Java.

В июне 2024 года первой была Java — медианная зарплата у этих специалистов тогда составляла $4750.

В то же время наиболее популярными языками программирования являются C#/.NET, С++ и TypeScript.

Медиана зарплаты софтвер инженеров уровня сеньор в геймдеве почти сравнялась с медианой зарплаты таких специалистов в IT — разница составляет всего $20.

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Медиана зарплаты тестировщиков уровня сеньор более чем в четыре раза выше, чем зарплата тестировщиков уровня джуниор — соответственно $2950 и $700.

Медиана зарплат в геймдизайне снова снизилась, но не столь драматично, как раньше: с февраля по июнь 2024 года этот показатель упал почти на 10% — с $1800 до $1625. Сейчас же зарплаты здесь стали меньше всего на $25.

Медианные зарплаты софтвер инженеров в геймдеве достигли $2950 против $3300 в целом в ІТ — по предварительной аналитике разрыв уменьшился — в июне 2024 года в геймдеве SE имели медиану $2610, а в IT — $3500.

Если же говорить об отдельных уровнях, то:

медиана для сеньоров в IT достигает $4500, в геймдеве — $4480;

медиана для миддлов в IT составляет $2450, в геймдеве — $1950;

медиана для джуниоров в IT составляет $900, в геймдеве — $760.

Портрет разработчиков игр

Если же описывать портрет специалистов в украинском геймдеве, медианный возраст здесь остался на уровне 30 лет.

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Самая большая медиана возраста в категории General Leadership — 39, а сразу за ней следуют DevOps и Tech Leadership — по 37). Самыми «молодыми» стали специалисты по продажам — 27 и QA — 28 лет.

А еще среди проходивших опрос увеличилась доля женщин. В июне было 69,6% мужчин и 30,4% женщин, а сейчас соответственно 65,4% и 34,4%.

Чаще всего они работают по направлениям HR — среди них почти 85% женщин, Art/Animation — более 45% и QA — 31%.

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Почти половина разработчиков игр проживает в Киеве — 44,1%. Во Львове проживает 9% опрошенных. А вот Днепр продемонстрировал рост с 5,2% до 6,5%.

У большинства опрошенных технические специализации: более 27% составляют софтвер инженеры, 15% — тестировщики, 19,5% — арт-направление, а также 8,5% имеют специализацию «геймдизайн».

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Среди нетехнических специалистов больше всего менеджмента — 7,4% и HR — 6,3%. Традиционно среди опрошенных больше всего специалистов уровня Middle — 35,8% и Senior — 23,6%.

Напомним, в 2024 году каждый десятый разработчик в сфере видеоигр потерял работу, что явилось рекордным показателем для отрасли. Индустрия продолжает сталкиваться с отмененными проектами, закрытием студий и другими вызовами.

В украинском IT легче всего найти работу для кандидатов без опыта в технической поддержке (Support), а для сеньоров — в Data Science. Без учета опыта работы легче найти работу для Lead Generation.

Dou По материалам:

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