В США создали интерактивную карту зарплат IT-разработчиков: как это работает — Finance.ua

В США создали интерактивную карту зарплат IT-разработчиков: как это работает Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Сервис поиска работы Levels. fyi создал онлайн-сервис , позволяющий узнать размеры актуальных зарплат разработчиков в разных штатах Америки.

Как это работает

Каждый штат или округ имеют свой цвет, который соответствует определенной вилке зарплаты айтишников. Наведя курсор на регион, можно увидеть разбивку зарплат в зависимости от уровня и количества разработчиков, которые их получают.

Также сервис имеет список компаний выбранного региона с самыми высокими зарплатами, со ссылками на их профили в levels. fyi и списком открытых вакансий.

Карта также позволяет найти на ней определенный город по названию и откалибровать уровень зарплаты в отображении данных в процентах — от 10% до 90%.

То есть если выбрать показатель 90%, то карта будет закрашена в зависимости от того, какую зарплату получают 10% самых высокооплачиваемых разработчиков этого региона.

Сейчас карта работает в тестовом режиме, данных по некоторым штатам еще нет.

Пока что карта зарплат работает в бета-версии. Некоторые регионы США она не охватывает из-за отсутствия по ним точных данных.

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